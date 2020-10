Viererpack: Winter lässt es gegen Lambach/Edt richtig krachen [Video]

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:40

Der ATSV Zipf erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die SPG Lambach/Edt. Vor allem Harald Winter führte die Gäste mit seinen vier Toren zum Sieg.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Zu Beginn war die Partie noch sehr ausgeglichen, ehe die Hausherren einen leichtes Chancenübergewicht vorweisen konnten. Harald Winter brachte sein Team aber in der 39. Minute nach vorn, als er sich einen tiefen Ball genau richtig mitnehmen konnte, nach innen zog und ins kurze Eck traf. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der ATSV Zipf, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Tor ATSV Zipf 41

Immer wieder der Anschluss

Das 0:2 für den Gast stellte erneut Winter sicher, als er nach einem Torwartfehler nur noch das leere Tor treffen musste. In der 68. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Elvin Pracalic witterte nach einem lang geschlagenen Freistoß seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt ein (69.). In der 80. Minute erhöhte Andreas Berger per Kopf auf 1:3 für den ATSV Zipf. Nihad Hrvacic schoss für die SPG Lambach/Edt in der 82. Minute mit einem schönen Volley aus der Drehung das zweite Tor. Doppelpack für den ATSV Zipf: Nach seinem dritten Tor (83.) markierte Winter wenig später seinen vierten Treffer (86.).

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt führt mit neun Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nur einmal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen.

Die drei Punkte brachten den ATSV Zipf in der Tabelle voran. Der ATSV Zipf liegt nun auf Rang vier. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der ATSV Zipf derzeit auf dem Konto.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – ATSV Zipf, 2:5 (0:1)

39 Harald Winter 0:1

68 Harald Winter 0:2

69 Elvin Pracalic 1:2

80 Andreas Berger 1:3

82 Nihad Hrvacic 2:3

83 Harald Winter 2:4

86 Harald Winter 2:5