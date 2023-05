Union Eberstalzell besiegt SV Bad Goisern nach Rückstand!

Details Montag, 08. Mai 2023 01:25

Die Union Nexus Eberstalzell kannte mit ihrem unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:2-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der Ligaprimus wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gäste waren im Hinspiel gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Michetschläger schnürt Viererpack

Die Union Eberstalzell ging in der zwölften Minute in Front - es war der erste Streich von Patrick Michetschläger an diesem Tag. Jetzt erst recht, dachte sich Julian Unterberger, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (14.). Justin Engleitner war es, der in der 19. Minute das Spielgerät im Tor von Eberstalzell unterbrachte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Marcel Majer den Ausgleich (24.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Die Union Nexus Eberstalzell stellte mit dem 3:2 in der 49. Minute die Weichen auf Sieg, ehe man in Minute 52 schon die Vorentscheidung herbeiführte. Beide Mal zeichnete sich Michetschläger verantwortlich. Relativ prompt schraubte man folglich das Ergebnis gegen eine schwache Goiserner Defensive in die Höhe, binnen zwei Minuten gelangen auch Benedikt Brandstötter zwei Treffer (56./58.). Für das zwischenzeitliche 7:2 sorgte Franz Karlsberger in Spielminute 68. Die Union Nexus Eberstalzell legte in der 73. Minute zum 8:2 nach, Brandstötter schnürte seinen Hattrick. Die Union Eberstalzell gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer durch Michetschläger (86.).

Zahlen und Fakten

In der Tabelle liegt der SV Kieninger-Bau Bad Goisern nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Für den SV Bad Goisern sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Nexus Eberstalzell einher mit der Übernahme der Tabellenführung. 69 Tore – mehr Treffer als die Union Eberstalzell erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd. Eberstalzell sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Union Nexus Eberstalzell seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 18 Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft Bad Goisern auf den SV Wolf System Scharnstein, die Union Eberstalzell spielt tags darauf gegen den SV St. Wolfgang/Rußbach.

1. Klasse Süd: SV Kieninger-Bau Bad Goisern – Union Nexus Eberstalzell, 2:9 (2:2)

86 Patrick Michetschlaeger 2:9

73 Benedikt Brandstoetter 2:8

68 Franz Michael Karlsberger 2:7

58 Benedikt Brandstoetter 2:6

56 Benedikt Brandstoetter 2:5

52 Patrick Michetschlaeger 2:4

49 Patrick Michetschlaeger 2:3

24 Marcel Majer 2:2

19 Justin Engleitner 2:1

14 Julian Unterberger 1:1

12 Patrick Michetschlaeger 0:1

