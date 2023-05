Zweiter Sieg in Folge: Schlusslicht SV Ebensee gibt sich noch nicht geschlagen!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 23:48

Durch ein 2:0 holte sich der SV Ebensee 1922 in der Partie gegen die Mondsee Juniors drei Punkte. Gegen den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 setzte es für die Union Mondsee Juniors eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatten die Mondsee Juniors für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Rahberger-Doppelpack bringt vollen Erfolg

43 Minuten waren gespielt, als David Rahberger vor etwa 150 Zuschauern nach Freistoß von Lukas Schneider samt Parade vom Mondsee-Keeper die Führung für den SV Ebensee 1922 besorgte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Tabellenletzte, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit dem 2:0 sicherte Rahberger – erneut in der Rolle des Abstaubers – dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). Unter dem Strich verbuchte der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 gegen die Union Mondsee Juniors einen 2:0-Sieg.

Zahlen und Fakten

Drei Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen hat der SV Ebensee 1922 derzeit auf dem Konto.

Der Patzer der Mondsee Juniors zog im Klassement keine Folgen nach sich. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim FC Altmünster vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfangen die Union Mondsee Juniors den FC Union Steinerkirchen.

1. Klasse Süd: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – Union Mondsee Juniors, 2:0 (1:0)

70 David Rahberger 2:0

43 David Rahberger 1:0

