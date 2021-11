Au-Weyer! - Weyer auch nach Punktegewinn weiter Letzter - 1:1 gegen Großraming

Details Montag, 01. November 2021 10:51

Als klarer Favorit musste die DSG Union Großraming einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen die SPG SV Weyer nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Großraming. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Die Begegnung der zwölften Runde in der 2. Klasse Ost zwischen DSG Union Großraming und SPG SV Weyer fand am Sonntag vor 250 Zuschauern statt: Ehe es in die Kabinen ging, markierte Dennis Knotek das 1:0 für die Gäste aus Weyer (41.). Zur Pause wusste das Schlusslicht eine hauchdünne 1:0-Führung auf der Habenseite. Nach dem Wiederanpfiff für die zweiten 45 Minuten durch Referee Mario Nemeth ließ sich Stefan Kerschbaumsteiner in der 51. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die DSG Union Großraming. In der Nachspielzeit musste der Unparteiische Nemeth noch die Gelb-Rote Karte Christian Haider aufgrund einer Kritik zeigen (92.). Ein zwar wichtiger Punkt vor allem für die Gäste, doch sie bleiben weiterhin zumindest momentan auf dem letzten Tabellenrang der 2. Klasse Ost - mit einem Torverhältnis 7:29 und sechs Punkten auf dem Konto.

Weyer bleibt Tabellenletzter

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die DSG Union Großraming liegt nun auf Platz sechs. Wo bei den Großramingern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 13 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die DSG Union Großraming derzeit auf dem Konto. Die DSG Union Großraming befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Vollstreckerqualitäten demonstrierten die Gäste bislang noch nicht. Der Angriff der SPG SV Weyer ist mit sieben Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Ost. Einen Sieg, drei Remis und sieben Niederlagen hat die SPG SV Weyer momentan auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Die SPG SV Weyer kann einfach nicht gewinnen.

Die SPG SV Weyer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

DSG Union Großraming stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei der Union HOVA Adlwang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die SPG SV Weyer die Union Maria Neustift.

2. Klasse Ost: DSG Union Großraming – SPG SV Weyer, 1:1 (0:1)

41 Dennis Knotek 0:1

51 Stefan Gerhard Kerschbaumsteiner 1:1

