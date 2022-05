Später Treffer: Ahrer wird zum Sieggarant

Details Montag, 16. Mai 2022 09:46

Am Sonntag begrüßte der SV Losenstein die SPG SV Weyer. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von Losenstein aus. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Losenstein bereits in Front. Daniel Luister markierte in der zweiten Minute per Elfmeter die Führung. Lauritz Weber versenkte den Ball in der 18. Minute im Netz der Heimmannschaft. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Dass SV Losenstein in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Laurenz Ahrer, der in der 81. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging der SV Losenstein im Duell mit der SPG SV Weyer als Sieger hervor.

SV Losenstein sprang durch diesen Sieg auf den siebten Platz. Der SV Losenstein verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

Die SPG SV Weyer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Team aus Weyer sprang durch diesen Sieg auf den zehnten Rang. Mit nur 19 Treffern stellt die SPG SV Weyer den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Ost. Nun musste sich die SPG SV Weyer schon 11-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die SPG SV Weyer die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist SV Losenstein zur Union HOVA Adlwang, zeitgleich empfängt die SPG SV Weyer die Union EDER Karosserie Waldneukirchen.

2. Klasse Ost: SV Losenstein – SPG SV Weyer, 2:1 (1:1)

81 Laurenz Ahrer 2:1

18 Lauritz Weber 1:1

2 Daniel Luister 1:0