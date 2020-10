Turbulente Schlussphase zwischen Neukirchen/A. und Attersee

Details Montag, 05. Oktober 2020 15:25

Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SK Polar Neukirchen/A. und dem SV Attersee endete mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Stefan Josef Lüftinger eröffnete mit seinem Treffer zum 1:0 das Spiel (19.). Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Benjamin Heim seine Chance und schoss das 1:1 (45.) für Attersee. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Chaos in der Schlussphase

Die Heimischen erspielten sich zu Beginn der zweiten Hälfte einige Chancen, konnten diese aber nicht für sich nutzen. Für das zweite Tor des SV Attersee war Josef Rath verantwortlich, der in der 53. Minute das 1:2 besorgte. Leopold Binder erhöhte für den Gast auf 1:3 (62.). Dann brach die ominöse Schlussphase an: In der 87. Minute überwand der SK Polar Neukirchen/A. durch Akos Zsök die Abwehr von Attersee und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. In der 92. Minute erzielte Zsök schließlich noch den Ausgleich. Gleich darauf sahen Michael Lüftinger (Beleidigung) und Adrian Albert (Tätlichkeit) noch die rote Karte. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Gastgeber und der SV Attersee schließlich mit einem Remis.

Beide Mannschaften bewegen sich dank des Punkts einen Platz nach vorne. So richtig zufrieden kann man derzeit aber noch bei keinem sein, befinden sich beide noch in der unteren Tabellenhälfte.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – SV Attersee, 3:3 (1:1)

19 Stefan Josef Lueftinger 1:0

45 Benjamin Heim 1:1

53 Josef Rath 1:2

62 Leopold Binder 1:3

87 Akos Zsoek 2:3

92 Akos Zsoek 3:3