Pinsdorf nach 1:1 gegen Neukirchen/A. auf achtem Tabellenplatz

Details Montag, 04. Oktober 2021 16:51

SK Polar Neukirchen/A. und ASKÖ Pinsdorf trennten sich am Sonntag in der achten Runde der 2. Klasse Süd vor 110 Zusehern in der SEMA-Arena mit einem 1:1-Remis. Nemanja Spasojevic sah für eine Tätlichkeit die Rote Karte.

Peter Rastinger brachte ASKÖ Pinsdorf in der 22. Minute per Elfmeter in Front. Mit einer 1:0-Führung für die Gäste aus Pinsdorf ging es beim Pausenpfiff durch Referee Josef Kloimstein in die Kabinen.



Später Ausgleichstreffer



In der 57. Minute hatten die Hausherren eine gute Freistoßposition, konnten aber nichts Verwertbares damit erzielen. In der 78. Minute kassierte Nemanja Spasojevic von ASKÖ Pinsdorf für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Kurz vor Schluss gelang den Hausherren dann doch noch der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1, den Akos Zsök in der 84. Minute erzielte.





SK Polar Neukirchen/A. liegt nach diesem Remis weiterhin auf dem 12. Tabellenplatz der 2. Klasse Süd und steht dort aktuell mit einem 4:16-Torverhältnis und sieben Punkten. Die Bilanz nach acht Runden lautet: zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.





ASKÖ Pinsdorf hingegen konnte sich mit diesem Punkt auf den achten Platz verbessern, wo sie nun mit einem 19:21-Torverhältnis und zehn Punkten stehen. Die Bilanz nach der achten Runde: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.





Kommende Woche tritt der SK Polar Neukirchen/A. beim ATSV Lenzing Modal an (Sonntag, 16:00 Uhr), parallel genießt Pinsdorf Heimrecht gegen die Union Gampern.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – ASKÖ Pinsdorf, 1:1 (0:1)

22 Peter Rastinger 0:1

84 Akos Zsoek 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!