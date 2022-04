Neukirchen/A. überrascht TSV Timelkam mit 1:0-Sieg

Details Montag, 25. April 2022 19:22

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich der TSV Timelkam dem SK Polar Neukirchen/A. mit 1:0 beugen. Enttäuschung beim TSV Timelkam: Neukirchen/A, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch. Das Hinspiel hatte der TSV Timelkam für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:0.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SK Polar Neukirchen/A. bereits in Front. Kilian Leidinger markierte in der vierten Minute die Führung. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. In der 90. Minute sah Asan Krasnigi bei dem Gastgeber noch die Gelb-Rote Karte für ein Foul. Die Gäste brachten am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Durch diese Niederlage rutschte TSV Timelkam auf den vierten Platz zurück. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der TSV Timelkam bisher 12 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der TSV Timelkam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Neukirchen/A. nimmt mit 15 Punkten den zwölften Tabellenplatz ein. Im Angriff weist der SK Polar Neukirchen/A. deutliche Schwächen auf, was die nur 30 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Neukirchen/A. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Nach acht sieglosen Spielen ist der SK Polar Neukirchen/A. wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist der TSV Timelkam zur Union Gampern, zeitgleich empfängt SK Polar Neukirchen/A. den SV JARAFLEX Aurach.

2. Klasse Süd: TSV Timelkam – SK Polar Neukirchen/A, 0:1 (0:1)

