Union Gschwandt 1b feiert gegen Preiner-Elf Last-Minute-Sieg

Details Samstag, 19. August 2023 17:54

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Süd kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Unis Gschwandt 1b und der Union Gampern. Im Duell zwischen dem zweiten Team des Landesligisten, das im Vorjahr in der inzwischen aufgelösten Gruppe "1b"aktiv war und den Mannen von Coach Klaus Preiner, der seit letzten Winter die Verantwortung trägt, waren die Gäste zu favorisieren. Die Gamperner belegten in der vergangenen Saison den sechsten Rang, absolvierten jedoch eine starke Rückrunde und konnten im Frühjahr in zwölf Partien acht "Dreier" einfahren. Nach fünf Auswärtssiegen in Serie war für den Favoriten am Samstagnachmittag Schluss mit lustig, mussten Kapitän Simon Premm und Co. nach einer 1:2-Niederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Holzleitner bringt 1b-Team in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kloimstein bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Match zu sehen. Die Preiner-Elf versuchte, Akzente zu setzen, konnte zumeist aber nur durch Standards Torgefahr erzeugen. Das 1b-Team, das aufgrund des Urlaubes von Coach Hannes Spindler in diesem Match von Sektionsleiter Michael Hintenaus betreut wurde, bot dem Favoriten die Stirn und hielt entschlossen dagegen. Nach einer halben Stunde durfte sich der Liga-Neuling über die Führung freuen, als Maximilan Holzleitner nach einer Freistoßflanke den Ball mit der Brust annahm und das Leder per Drop-Kick im kurzen Eck versenkte. Die Gäste wussten darauf keine Antwort und waren zumeist nur dann gefährlich wenn Kapitän Premm und Daniel Blaha, Neuerwerbung aus Regau, ihre Beine im Spiel hatten. In dieser Phase neutralisierten sich die Mannschaften, sodass es bis zur Pause bei der knappen Führung der Heimischen blieb.

Gäste-Kapitän gleicht aus - Grill in Minute 91 mit "Lucky Punch"

Nach Wiederbeginn erhöhten die Gamperner die Schlagzahl und versuchten die Hausherren unter Druck zu setzen. In Minute 55 wusste die Preiner-Elf einen Fehler im Gschwandter Spielaufbau zu nutzen, als Kapitän Premm aus der Drehung abzog und die Kugel ins Kreuzeck knallte. Nach dem Ausgleich verabsäumten es die Gäste, nachzusetzen und das Spiel zu drehen. Die Freude über den vermeintlichen erneuten Gschwandter Führungstreffer war nur von kurzer Dauer, denn beim Tor des eingewechselten Florian Mairhofer erkannte der Unparteiische eine Abseitsstellung. Die Hausherren waren im Konter stets gfährlich und kamen zur einen oder anderen Halbchance, dennoch sah es bereits nach einer Punkteteilung aus. Doch in Minute 91 glückte dem 1b-Team der "Lucky Punch", als Bastian Grill das Spielgerät mit links ins kurze Eck setzte und den 2:1-Endstand besiegelte.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

"Da die Gamperner von den Experten hoch gehandelt werden, war ein Sieg nicht zu erwarten, unsere Mannschaft hat aber eine ordentliche Leistung abgeliefert, das Spiel nicht unverdient gewonnen und ist in der neuen Liga schon in der ersten Runde angekommen".

