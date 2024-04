Eichlseder-Doppelpack beschert Aspach den ersten Rückrundensieg

Details Sonntag, 07. April 2024 22:44

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Aspach-Wildenau und der Union Lohnsburg im Rahmen der 16. Runde der 2. Klasse West in der Ford-Destinger Arena in Wildenau vor einer Kulisse von rund 130 Zuseher:innen. Die Gäste der Union aus Lohnsburg kamen mit der roten Laterne im Gepäck nach Wildenau, wo ein Gegner auf sie wartete, der in der Rückrunde bisher noch keinen Sieg feiern konnte. Zuletzt sprang in Mining zumindest der erste Punkt für die Gastgeber der Partie aus, die sich am heutigen Sonntag auch einiges vorgenommen hatten.

Intensive Anfangsphase ohne Effizienz im letzten Drittel

Beide Teams sind bereits 30 Mal gegeneinander angetreten, wobei die Gäste aus Lohnsburg 16 Mal als Sieger vom Platz gingen, was eine durchaus positive Bilanz für die Gäste gegen Aspach zeigt. Lohnsburg war auch in der Anfangsphase sehr aktiv und man witterte die Chance, dass man in Aspach einen Auswärtssieg holen könnte. Allerdings wurden die Gastgeber mit fortlaufender Spieldauer ebenso aktiver und das Spiel wurde zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem es jedoch zunächst noch keine Tore gab. Dies sollte sich jedoch in der 34. Spielminute ändern. Nachdem beide Teams lange die Effizienz vor dem gegnerischen Tor vermissen ließen, brach Maximilian Eichelseder den Bann und erzielte den Führungstreffer für die Gastgeber. Bei jener Führung blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Eichelseder macht den Sack mit seinem Doppelpack zu

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren erneut die Gäste aus Lohnsburg am Drücker, die ihre positive Bilanz gegen Aspach weiter ausbauen wollten. Allerdings machten sie die Rechnung ohne Maximilian Eichelseder, der einen Sahnetag hatte. In der 58. Minute war Eichelseder erneut der Übeltäter, als er die Führung der Aspacher auf 2:0 erhöhte, womit bei den Gästen ein wenig die Luft draußen war. Danach gab es noch Versuche der Gäste, um das Ruder umzureißen, doch man konnte die stabile Abwehr der Hausherren schier und einfach nicht mehr überwinden, womit es beim 2:0 Heimsieg für Aspach blieb.

Florian Kajetan Reinthaler, sportlicher Leiter Aspach/Wildenau:

"Lohnsburg lieferte uns heute eine sehr kämpferische Partie, in der wir durchaus gefordert waren, doch wir konnten unsere Qualität auf dem Rasen zeigen und uns schlussendlich verdient durchsetzen."

Man of the Match: Maximilian Eichelseder

