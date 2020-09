2:2-Unentschieden zwischen Zell/Pettenfirst und Ampflwang

Details Montag, 21. September 2020 12:15

Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst trennte sich an diesem Sonntag von der ASKÖ Ampflwang mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Die Heimischen legten los wie die Feuerwehr und knallten die Kugel nach wenigen Minuten an die Querlatte. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde aber der Rückschlag: Zoran Radicevic verwandelte einen Freistoß direkt in den Kasten der Heimischen. Die Mannen aus Zell hatten wenig später aber die passende Antwort parat: Samuel Pernsteiner war nach einem Standard mit dem Kopf zur Stelle und brachte den Ausgleich. Ampflwang hatte kurz darauf die Möglichkeit auf die erneute Führung, Valentin Kienast traf jedoch nur das Außennetz. Florian Eckl schoss im weiteren Verlauf für den SV Zell/Pettenfirst in der 34. Minute das zweite Tor. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel also relativ knapp aus.

Schneller Ausgleich

Die Gäste waren sofort nach Wiederanpfiff wieder im Spiel. In der 57. Minute sicherte Radicevic seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Radicevic traf eiskalt vom Punkt. In Minute 64 mussten die Gäste aber in Unterzahl weiter machen, denn Nermin Jahic sah die rote Karte. Trotzdem kämpften die Gäste weiter um den Sieg und bekamen auch die Möglichkeiten dazu. Ebenso die Heimischen mit Chancen auf den Sieg. Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen Zell am Pettenfirst und der ASKÖ Raika Ampflwang pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Mit neun Zählern aus sechs Spielen steht der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal gab sich der SV Zell/Pettenfirst bisher geschlagen.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich der Gast im Klassement auf Platz elf. Die bisherige Saisonbilanz der ASKÖ Raika Ampflwang bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten durchwachsen.

2. Klasse West: SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst – ASKÖ Raika Ampflwang, 2:2 (2:1)

