Riegerting erfolgreich gegen St. Johann/W.

Details Montag, 21. September 2020 12:20

In der Auswärtspartie gegen den UFC Riegerting ging die Union St. Johann am Walde erfolglos mit 3:1 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Riegerting die Nase vorn.

In der ersten Hälfte kamen die Gäste zu den besseren Chancen, in Bares konnte man davon aber keine umwandeln. Die Zeit verfloss, aber Tore blieben aus. Von den Heimsichen bis auf einen Angriffsversuch, der aufgrund einer Abseitsstellung abgefiffen wurde, wenig zu sehen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Schnellere zweite Hälfte

Gleich nach Wiederanpfiff erwies sich Heimkeeper Armin Ratzinger als Elfmeterkiller. Moritz Puttinger brach für den UFC Riegerting den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. In der 70. Minute erhöhte Paul Huber auf 2:0 für das Heimteam. Josef Linecker versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz von Riegerting. und sorgte für den zeitnahen Anschluss. Christopher Kaser stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den UFC Riegerting her (90.). Am Schluss fuhr Riegerting gegen St. Johann/Walde auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach sechs gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto des UFC Riegerting und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Riegerting. Insgesamt erst sechsmal gelang es dem Gegner, den UFC Riegerting zu überlisten. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des UFC Riegerting.

St. Johann/W. rangiert mit zehn Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Union St. Johann am Walde baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse West: UFC Riegerting – Union St. Johann am Walde, 3:1 (0:0)

62 Moritz Puttinger 1:0

70 Paul Huber 2:0

73 Josef Linecker 2:1

90 Christopher Kaser 3:1

