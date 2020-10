Waldzell setzt perfekten Lauf gegen Schildorn fort

Details Montag, 05. Oktober 2020 16:20

Gegen den SV Waldzell holte sich der SV Schildorn eine 1:3-Schlappe ab. Somit dauert der Erfolgslauf des Ligaprimus weiter an - seit Beginn der neuen Saison konnte noch keine Mannschaft einen Punkt gegen Waldzell holen.

Dabei waren es die Heimischen, die wie die Feuerwehr loslegten und in Führung gingen. Martin Stockinger traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Florian Schwendmaier nutzte die Chance für den SV Waldzell und beförderte in der 17. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Waldzell einen Schritt weiter

Der Treffer zum 1:2 sicherte Waldzell nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schwendmaier in diesem Spiel (61.). Kurz vor Ultimo war noch Walter Erhart zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gasts verantwortlich (82.). Schlussendlich reklamierte der SV Waldzell einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SV Schildorn in die Schranken.

Schildorn verliert nach der Niederlag zwar einen Platz, hat aber immer noch den Anschluss zur Mitte.

An Waldzell scheint es in dieser Saison kein Vorbeikommen zu geben. Acht Spiele und acht Siege konnten die Gäste schon verbuchen.

2. Klasse West: SV Schildorn – SV Waldzell, 1:3 (1:1)

1 Martin Stockinger 1:0

17 Florian Schwendmaier 1:1

61 Florian Schwendmaier 1:2

82 Walter Erhart 1:3