Derby zwischen Bruckmühl und Kohlgrube/Wolfsegg endet im Remis

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:35

Das Spiel zwischen Bruckmühl und dem ATSV Kohlgrube/W. endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Zu Beginn war das Spiel sehr ausgeglichen und die Zuschauer warteten noch auf ein Spiel mit richtigen Derby-Charakter. Martin Bachmayr brachte die Union Bruckmühl schließlich in der 30. Spielminute in Führung. Die Hausherren erspielten sich noch vor der Pause die Riesenchance auf das 2:0, man scheiterte aber zwei Mal am Hintermannd es ATSV. Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Später Ausgleich

Nach gut zehn Minuten in der zweiten Hälfte ergaben sich für beide Teams Möglichkeiten auf einen Treffer, den Hausherren war jedoch erneut Philipp Grabner im Weg, den Gästen kam der Pfosten in die Quere. Für den späten Ausgleich war Peter Horvath verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Bruckmühl und Kohlgrube/W. spielten unentschieden.

Die Union Bruckmühl steht nach vier Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen weiterhin am sechsten Platz.

Die Gäste stehen einen Platz dahinter, musste man eine Niederlage mehr hinnehmen.

2. Klasse West: Union Bruckmühl – ATSV Kohlgrube/Wolfsegg, 1:1 (1:0)

30 Martin Bachmayr 1:0

80 Peter Horvath 1:1