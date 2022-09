Pattigham/Pramet setzt seinen Erfolgslauf fort und gewinnt in Schildorn

Details Sonntag, 11. September 2022 19:13

In der 5. Runde der 2. Klasse West gab es das Spitzenspiel zwischen dem SV Schildorn und dem USV Pattigham/Pramet. Die Gäste sind Tabellenführer und konnten bisher alle ihre vier Spiele gewinnen, erzielten dabei ganze 24 Tore und bekamen im Gegenzug erst ein Gegentor. Doch auch die Heimischen zeigen bisher guten Fußball und holten 10 Punkte aus vier Spielen.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Die 300 Zuseherinnen und Zuseher im Fill Tivoli in Schildorn sahen in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste hatten viel Ballbesitz, wussten damit aber nur wenig anzufangen, da die Heimischen hinten sicher standen und nur wenig zuließen. Die beste Chance in der 1. Halbzeit vergab Schildorns Buttinger, der im 1 gegen 1 an Pattigham/Pramets Torhüter Forcher scheiterte. So ging es für die beiden Teams und Schiedsrichter Weilhartner mit einem 0:0 in die Pause.

Die Gäste machen im 2. Durchgang alles klar

Die Gäste kamen gut aus der Kabine und wurden schnell richtig gefährlich. In der 47. Minute kam Michael Scherzer an den Ball und setzte seinen Schuss nur an die Stange. In der 55. Minute war es dann soweit und Michael Scherzer besorgte die Führung für die Gäste. Nach einem Eckball konnte die heimische Abwehr den Ball nur kurz klären und das Spielgerät sprang zu Scherzer. Dieser zog in den Strafraum und schlenzte den Ball in die Ecke. In der 61. Minute hatte Valon Gashi die große Chance auf den zweiten Treffer. Er tauchte allein vor Schildorns Schlussmann Makor auf, setzte dann den Schuss aber an die Stange. In Minute 79 machte es dann Gashi besser und schob nach einem Abstimmungsfehler in Schildorns Hintermannschaft zum 0:2 ein. Schildorn gab sich allerdings nicht auf und kam in der 81. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einem Eckball sprang der Ball zu Sebastian Alexander Strasser und sein Schuss wurde unhaltbar ins linke Kreuzeck abgefälscht. Die Heimischen warfen anschließend alles nach vorne, da es die Gäste aber gut verteidigten blieb es beim 1:2 und Pattigham/Pramet kann sich über den 5. Sieg im 5. Spiel freuen.

Stimme zum Spiel (Michael Hintenaus Trainer USV Pattigham/Pramet):

„Ich bin der momentanen Situation sehr zufrieden, aber wir müssen den Ball flach halten. Im Fußball kann es immer sehr schnell gehen und wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten.„

Die Besten:

Michael Scherzer (ZDM)