Offen bis zum Ende: Union Arnreit erfolgreich in Königswiesen [Video]

Die Tabelle der Bezirksliga Nord ist sehr eng, deshalb zählt jeder Punkt. Für die Union M-TEC Arnreit bedeutet das, es muss ein Sieg her, will man weiterhin oben mitmischen. Für die Konkurrent der Union Königswiesen würde ein Sieg den Anschluss nach oben bedeuten. Nach dem zweiten Saisonsieg von letzter Woche dürfte die Hinterkörner-Elf ordentlich Aufwind haben und mit breiter Brust vor heimischer Kulisse auftreten. Florian Häusler stellte die Weichen für die Union Königswiesen sogar auf Sieg, ehe Arnreit die Partie drehte.

Ruhige erste Hälfte

Die erste Halbzeit verlieg zum Großteil ruhig. Es ergaben sich wenige Chancen, und wenn zu meist auf Seiten der Gastgeber. Der Gast startete zwar den ersten Annäherungsversuch, recht viel mehr kam in der Offensive dann aber auch nicht mehr. Königswiesen also im ersten Durchgang mit mehr Spielanteilen, auch wenn man nicht so wirklich viel mit diesen anzufangen wusste. Hin und wieder ergab sich eine Halbchance, auf Hochkaräter kamen aber auch sie nicht. Eine Hereingabe von links wurde kläglich vergeben, und zwei Distanzschüsse waren zwar nicht schlecht, aber nicht gut genug um Gästekeeper Dominik Neumüller zu überwinden. So traten beide Mannschaften ohne einen Vorsprung den Gang in die Kabinen an. Für die fast 200 Zuschauer ein bisher eher weniger spannendes Aufeinandertreffen.

Arnreit dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel zwangen die Gäste den Königswiesener Rückhalt nach einem Freistoß Ales Pavelec das erste Mal richtig hinzugreifen. Nach einem Schuss vom Sechzehner musste Pavalec sich schließlich so lange wie möglich machen um den Gegentreffer zu verhindern. Im direkten Gegenzug stand es dann plötzlich 1:0: Peter Windhager schlug einen langen Ball nach vorne, welcher per Kopf auf Florian Häusler gelegt wird. Die Nummer 10 der Union zieht ab und bugsiert die Kugel durch die Beine von Neumüller im Gästetor. Die Freude bei den Hausherren währte aber nicht lange, nur eine Minute später fiel der Ausgleich. Eigentlich hielten die Königswiesener die Kugel, verloren sie aber Nähe der Mittellinie. Nach nur zwei Stationen war die gesamte Abwehrkette der Hausherren ausgehebelt. Felix Koblmüller, der die Aktionen selbst eingeleitet hatte, bekam das Spielgerät im Sechzehner zurückgelegt und schob zum Ausgleich ein. Die Union erspielte sich gleich darauf Gelegenheiten um die Führung wiederherzustellen, vergab aber. In der 75. Minute hielt Pavelec seine Jungs weiter im Spiel, als er einen Elfmeter neutralisierte. Dann kam aber die 87. Spielminute, und mit dieser die Führung der Gäste: wieder brauchte Arnreit nur wenige Stationen bis man in der Gefahrenzone des Gegners war. Dort bekam Tobias Koblmüller die Kugel abgelegt und zog ab. Wie ein Strich flog das Spielgerät in den rechten Winkel, ein klassischer Sonntagsschuss.

Thomas Dollhäubl, Trainer Union Arnreit:

“Es war vor allem gegen Ende eine sehr interessante Partie, in der jeder Ausgang möglich war. Wir hatten vielleicht die besseren Chancen, aber es hätte sicher auch anders ausgehen können. Ich will nicht wirklich von einem glücklichen Sieg reden, aber ganz verdient war er auch nicht. Wir sind natürlich super happy über die drei Punkte, aber wie gesagt hätte es auch anders auch gehen können. Am Ende nehmen wir den Dreier und fragen tut sowieso keiner mehr.“

Die Besten:

Union Königswiesen: Ales Pavelec (TW) und Patrick Fasching (LM)

Union Arnreit: Michael Furtmüller (IV) und Felix Koblmüller (ZDM)

