Kampf und Leidenschaft! Union Julbach zwingt starken Aufsteiger in die Knie

Details Sonntag, 19. März 2023 13:23

Am Beginn der Frühjahrssaison der Bezirksliga Nord stand das Kräftemessen zwischen dem USV St. Oswald/Freistadt und der Union Thaller Fassaden Julbach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Sechstplatzierten durften sich die Fans auf eine interessante und spannende Partie freuen. Nach einer 1:3-Heimpleite im Hinspiel, drehte die Gästeelf von Trainer Thomas Boxleitner am Samstagnachmittag den Spieß um, behielt mit dem Glück des Tüchtigen mit 1:0 hauchdünn die Oberhand und machte das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll. Der Aufsteiger hingegen ging nach einer Niederlage zum Herbstausklang (gegen Königswiesen) auch im ersten Match im neuen Jahr leer aus.

Boxleitner-Elf mit Start nach Maß

Schiedsrichter Robert Daniel hatte die Partie ebenerst angepfiffen, als die heimischen Fans unter den knapp 200 Besuchern den Torschrei schon auf den Lippen hatten. Doch Gästegoalie Daniel Buchmaier machte eine Doppelchance des USV zunichte. In Minute sieben zappelte der Ball dann aber doch in den Maschen, allerdings im anderen Gehäuse. Jakob Lauss, der den St. Oswaldern an diesem Tag große Probleme bereitete, tankte sich auf der linken Seite durch und brachte das Leder zur Mitte, Tobias Koblmüller zog aus 18 Metern ab und stellte auf 0:1. Danach entwickelte sich ein offenes Match, in dem beide Teams versuchten, Akzente zu setzen. Die Heimelf von Coach Georg Pröll war um den Ausgleich bemüht und auch stets gefährlich. Die beste Chance in Halbzeit eins fanden jedoch die Julbacher vor. Lauss kam in aussichtsreicher Position zum Abschluss, der wieselflinke Angreifer traf jedoch mit seinem schwächeren linken Fuß das Tor nicht. Nach 45 Minuten ging es mit einer hauchdünnen Führung der Gäste in die Pause.

St. Oswalder Aluminiumtreffer

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer dann ein komplett anderes Bild zu sehen. Die Hausherren kehrten entschlossen auf den Platz zurück, legten sofort den Vorwärtsgang ein und setzten die Union gehörig unter Druck. Die Pröll-Elf startete rollende Angriffe und kreierte auch tolle Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. Zudem hatten die St. Oswalder Pech, als der Ball zwei Mal ans Aluminium klatschte. Die Gäste kämpften leidenschaftlich, lauerten auf Konter und fuhren auch den einen oder anderen vielversprechenden Gegenstoß. Einmal war Lauss auf und davon, der Unparteiische entschied jedoch auf Abseits. Bei einem weiteren Konter kam Julbachs Angreifer im Strafraum der Heimischen zu Fall, der Referee erkannte bei dieser Situation aber keine Regelwidrigkeit und ließ das Spiel weiterlaufen. Die Pröll-Elf blieb bis zum Schluss am Drücker und kam zu weiteren Chancen, der Ausgleich wollte dem Aufsteiger aber nicht gelingen. Mit vereinten Kräften brachten die kampfstarken Gäste den knappen Vorsprung ins Ziel und durften sich über den dritten Auswärtssieg freuen.

Thomas Boxleitner, Trainer Union Julbach:

"Auch wenn wir das nötige Quäntchen Glück hatten, hat meine Mannschaft leidenschaftlich gekämpft. Demzufolge war der Sieg auch nicht unverdient, das Match hätte aber auch mit einem anderen Ergebnis enden können. Nach der Heimpleite im Hinspiel ist uns die Revanche geglückt, konnten uns mit diesem Dreier Luft von der unteren Tabellenregion verschaffen und freuen uns über den perfekten Rückrundenstart".

