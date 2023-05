30-Punkte-Marke geknackt! SV Gallneukirchen lässt Weilguny-Elf keine Chance

Details Sonntag, 21. Mai 2023 11:14

In der Bezirksliga Nord kam es am 23. Spieltag zum Kräftemessen zwischen dem SV Gallneukirchen und dem SV Freistädter Bier. Im Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Viertplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, doch aufgrund der letzten Ergebnisse ist bei der Weilguny-Elf die Luft raus. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel drehte der SVG am Samstagabend den Spieß um, setzte sich mit 3:0 souverän durch und knackte im vorletzten Heimspiel mit dem fünften Sieg die 30-Punkte-Marke. Der achte Gallneukirchener "Dreier" in dieser Saison wurde jedoch getrübt von einer schweren Verletzung. Die Kicker aus Freistadt hingegen mussten den Platz binnen acht Tagen zum dritten Mal als Verlierer verlassen.

Starke Hausherren mit früher Führung

Vor rund 300 Besuchern übernahmen die Blau-Weißen sofort das Kommando, dominierten im Britannia Park das Geschehen und drängten die Gäste tief in deren Hälfte zurück. Nach einer Viertelstunde schlugen die Hausherren aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Michael Danninger aus halbrechter Position abzog und die Kugel aus rund 20 Metern im kurzen Eck versenkte. Mit zunehmender Spieldauer konnten sich die Mannen von Coach Christian Weilguny von der Umklammerung befreien und fanden fortan besser in die Partie, mehr als die eine oder andere Halbchance sowie ein Abseitstor sprang für die Freistädter aber nicht heraus. Der SVG kontrollierte das Spiel über weite Strecken und brachte die knappe Führung in die Pause.

Danninger nach Knöchelbruch außer Gefecht - Schinagl trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fuchs-Eisner starteten die Gäste engagiert in den zweiten Durchgang und waren um den Ausgleich bemüht. In Minute 54, Aufregung im Britannia Park, als Danninger beim Schussversuch von einem Verteidiger gehindert wurde, Gallneukirchens 28-jähriger Torjäger bei dieser unglücklichen Aktion einen Knöchelbruch erlitt und durch Laurenz Stögmüller ersetzt werden musste. Die Heimischen waren kurz geschockt, erzwangen nach einer Stunde dann aber die Vorentscheidung. Nach einem sehenswerten Angriff über mehrere Stationen war es Michael Schinagl, der den Ball in die Maschen setzte. Mit diesem Treffer war die Moral, der nach der Pause zunächst starken Gäste gebrochen. Am Beginn der Schlussviertelstunde war die Messe endgültig gelesen, als Oliver Penzenleitner nach einem Querpass von Kapitän Markus Beneder das Leder über die Linie drückte und den 3:0-Sieg des SV Gallneukirchen fixierte.

Roland Lindner, Sektionsleiter SV Gallneukirchen:

"Wir haben das Spiel über weite Strecken bestimmt und konnten demnach einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Die schwere Verletzung von Michael Danninger ist jedoch ein Wermutstropfen. Mit diesem Dreier haben wir die 30-Punkte-Marke geknackt und den Klassenerhalt mehr oder weniger fixiert, wenngleich rechnerisch der Ligaverbleib noch nicht endgültig in trockenen Tüchern ist".

