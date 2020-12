Bezirksliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:25

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Eduard Zippusch (FC Munderfing)

Endergebnis:



1. Eduard Zippusch (FC Munderfing / 4234 Stimmen)

2. Michael Kasbauer (SV Taufkirchen/Pr. / 3698 Stimmen)

3. Dominik Grochar (Union Senftenbach / 2618 Stimmen)

4. Manuel Wallerstorfer (FC Munderfing / 1719 Stimmen)

5. Florian Schneebauer (SV Taufkirchen/Pr. / 1012 Stimmen)

6. Maximilian Dicker (USV Eggelsberg/M. / 604 Stimmen)

7. Andreas Glas (SV Taufkirchen/Pr. / 539 Stimmen)

8. Markus Reitsamer (Ranshofen / 511 Stimmen)

9. Janos Soos (USV Eggelsberg/M. / 458 Stimmen)

10. Johannes Födermayr (TSV Utzenaich / 413 Stimmen)