Zeppetzauer leitet die Wende ein - Utzenaich holt 1:2 auf und gewinnt 4:3 gegen Altheim

Aus einem 1:2 ein 4:3 geschafft: TSV Raiffeisen Utzenaich gelang am Samstag eine souveräne Aufholjagd gegen SK WIEHAG Altheim. 180 Zuschauer waren bei diesem Torfestival in der Utzenaicher Arena mit dabei und sahen unter anderem je einen Doppelpack von Manuel Zeppetzauer und Alexander Sickinger.

Dominik Daskiewicz brachte SK WIEHAG Altheim in der sechsten Minute in Front. Manuel Zeppetzauer traf zum 1:1 zugunsten der Hausherren (27.).In der Nachspielzeit konnten die Gäste aus Altheim noch einen Führungstreffer erzielen und somit einen knappen 2:1-Vorsprung in die Kabinen mitnehmen: Sebastian Obermair versenkte die Kugel zum 2:1 (48.).

Doppelpack von Sickinger

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit durch Referee Leopold Wagner beförderte Nico Daskiewicz das Leder zum 3:1 des SK WIEHAG Altheim über die Linie (54.). Es folgte der Anschlusstreffer für TSV Raiffeisen Utzenaich – bereits der zweite für Zeppetzauer in dieser Partie. Nun stand es nur noch 2:3 (65.). Alexander Sickinger schockte den SK WIEHAG Altheim und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den TSV Utzenaich, den ersten Treffer erzielte er sogar per Freistoß (71./92.). In der 93. Minute kassierte Lukas Schreckensberger bei den Gästen für ein Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte. Die Altheimer Gäste hatten alle Trümpfe in der Hand, verspielten im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßten letztlich eine bittere Niederlage ein.

Durch diesen 4:3-Sieg konnten sich die Hausherren aus Utzenaich um vier Plätze auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga West verbessern und stehen dort aktuell mit einem 16:16-Torverhältnis und 14 Punkten.

Am kommenden Samstag tritt TSV Raiffeisen Utzenaich beim FC Munderfing an, während SK WIEHAG Altheim einen Tag zuvor den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting empfängt.

Die Besten:

TSV Raiffeisen Utzenaich: Alexander Sickinger (ZM), Roland Moser (IV)

Bezirksliga West: TSV Raiffeisen Utzenaich – SK WIEHAG Altheim, 4:3 (1:2)

6 Dominik Daskiewicz 0:1

27 Manuel Zeppetzauer 1:1

48 Sebastian Obermair 1:2

54 Nico Daskiewicz 1:3

65 Manuel Zeppetzauer 2:3

71 Alexander Sickinger 3:3

92 Alexander Sickinger 4:3

