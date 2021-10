Taiskirchen erfolgreich bei Neumarkt/Pötting - 1:0-Auswärtserfolg

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 19:42

Mit der 0:1-Niederlage gegen Union Raiffeisen Taiskirchen rutschte SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting vorläufig auch auf den dritten Tabellenplatz der Bezirksliga West ab. Jakob Kreuzhuber erzielte das einzige Tor dieser Partie vor 250 Zuschauern in der Putzprofi-Arena Neumarkt.

Jakob Kreuzhuber brachte der Union Raiffeisen Taiskirchen nach 26 Minuten die 1:0-Führung. Bis zur Halbzeitpause waren keine nennenswerten Spielszenen zu verzeichnen, so ging es mit dem 1:0-Zwischenstand für die Gäste in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff kassierte In der 58. Minute Florian Schwentner von den Hausherren für eine Tätlichkeit die Rote Karte von Schiedsrichter Andreas Spatzenegger. Letztendlich hatte der Gast Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die 1:0-Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Taiskirchen verbessert sich um einen Platz

SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting nimmt mit 15 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Heimmannschaft. Insgesamt erst neunmal gelang es dem Gegner, die Neumarkter zu überlisten. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte man nur sechs Zähler.

Die drei Punkte brachten die Taiskirchener in der Tabelle voran. Die Union Raiffeisen Taiskirchen liegt nun auf Rang acht. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat die Union Taiskirchen momentan auf dem Konto.

SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SK WIEHAG Altheim an. Zwei Tage später empfängt Union Raiffiesen Taiskirchen die Union Woodstock St. Martin im Innkreis.

Die Besten:

Union Raiffeisen Taiskirchen: Nico Riederer (T) und ein "Pauschallob für die Kampfleistung der gesamten Mannschaft" (Trainer Union Raiffeisen Taiskirchen Stephan Hellwagner)

Bezirksliga West: SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting – Union Raiffeisen Taiskirchen, 0:1 (0:1)

26 Jakob Kreuzhuber 0:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!