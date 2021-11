Last-Minute-Held Fejzic schlägt zu! - In der 91. Minute per Elfer

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 15:40

Der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Munderfing davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Hausherren, welche ihre Fans lange auf das entscheidende Last-Minute-Tor warten lassen mussten.

Am Samstag stand in der zwölften Runde der Bezirksliga West die Begegnung zwischen SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und FC Munderfing auf dem Zettel: Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Doch dafür erspielten sich vor allem die Hausherren Chance um Chance, zum Beispiel in der neunten Minute, als ein guter Torschuss über die Mauer fliegt, welchen der gegnerische Tormann erfolgreich abwehren kann. Tore blieben den 99 Zuschauern bis zur 91. Minute, in der Eldin Fejzic für SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting per Elfmeter zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Zum Schluss feierte der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting einen dreifachen Punktgewinn gegen Munderfing.

Neumarkt/Pötting auf dem Sprung

Der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting nimmt mit 19 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Prunkstück des Heimteams ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison der Neumarkter verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim FC Munderfing klar erkennbar, sodass bereits 27 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Nach elf absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den elften Platz in der Tabelle ein. Die Offensive von Munderfing strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der FC Munderfing bis jetzt erst 15 Treffer erzielte. Nun musste sich Munderfing schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der FC Munderfing im Klassement weiter an Boden.

Am nächsten Samstag reist SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting zum USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf, zeitgleich empfängt FC Munderfing die Union Raiffeisen Taiskirchen.

Bezirksliga West: SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting – FC Munderfing, 1:0 (0:0)

91 Eldin Fejzic 1:0

