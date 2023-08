Union Senftenbach feiert in Derby fünften Sieg in Folge

Details Sonntag, 20. August 2023 10:18

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Ziegelwerk Senftenbach und der Union Woodstock St. Martin/Innkreis. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Elften der vergangenen Meisterschaft waren die Rollen klar verteilt, zumal die Heimelf um Spielertrainer Martin Feichtinger im Frühjahr eine bärenstarke Performance ablieferte und seit bereits 8. April ungeschlagen ist. Auch wenn in einem Derby bekanntlich eigene Gesetze herrschen, wurden die Senftenbacher ihrer Favoritenrolle am Samstagnachmittag mit einem 4:2-Erfolg gerecht, feierten den fünften Sieg in Serie und konnten im zehnten Spiel in Folge punkten.

Turbulenter Beginn - Elfmeter beschert Hausherren Pausen-Führung

Die mit hohen Erwartungen ins Derby gegangenen Hausherren durften sich nach nur vier Minuten über den Führungstreffer freuen. Manuel Schrattenecker führte einen Corner aus, im Strafraum der Gäste herrschte Verwirrung und plötzlich zappelte das Leder in den Maschen. Nach dem perfekten Start war sich der Favorit seiner Sache vielleicht zu sicher und kassierte nur fünf Minuten später den Ausgleich. Luca Vucur war es, der die Feichtinger-Elf überraschte und die Gäste-Fans unter den rund 350 Besuchern jubeln ließ. Doch nach einer halben Stunde hatten Kapitän Jürgen Andessner und Co. die Nase wieder vorne. St. Martins Jörg Weilhartner brachte im Strafraum einen Senftenbacher Angreifer zu Fall - die Blicke richteten sich auf Referee Poxleitner, einem deutschen Schiedsichter des Austauschprogrammes. Der Unparteiische zögerte nicht, entschied auf Foul und zeigte auf den Punkt - Daniel Schmierer ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Kurz vor der Pause hätte Vucur beinahe einen Doppelpack geschnürt, nach einem Alleingang fand der 27-jährige Kroate, der im Sommer von Sigharting in die Blasmusik-Metropole gewechselt war, jedoch in Senftenbach-Schlussmann Fabian Weibold seinen Meister, sodass es mit einer knappen 2:1-Führung der Heimischen in die Kabinen ging.

Ruhiger Start in Halbzeit zwei - erneuter Strafstoß bringt die Entscheidung Nach Wiederbeginn mussten die Fans 15 Minuten lang auf den ersten Torschuss warten. Krystof Kvech, St. Martins Legionär aus Tschechien, versuchte es nach einer Ecke mit einem Kopfball und eröffnete wieder den Kampf um den Derbysieg. Acht Minuten später ertönte am Sportplatz ein Pfiff - Freistoß für die Gäste. Balázs Fonai und Mario Protrka, Neuerwerbung aus Altheim, standen am Ort des Geschehens. Der bereits 43-jährige Ungar schnappte sich die Kugel und versenkte den Ball mit links genau im Eck. Die Anzeigetafel zeigte die 77. Spielminute an, als eine Senftenbacher Neuerwerbung die heimischen Fans jubeln ließ. Der kurz zuvor eingewechselte Christopher Kaser, der in der letzten Saison in Riegerting aktiv war, wusste einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste zu nutzen und brachte die Feichtinger-Elf zum dritten Mal an diesem Nachmittag in Führung. Das Derby blieb bis zum Schluss spannend und wurde erst in der Nachspielzeit entschieden. In Minute 94 attackierte der eingewechselte Paul Weilhartner Torjäger Daniel Praschl zu heftig, weshalb der Unparteiische zum zweiten Mal auf Strafstoß entscheiden musste - Schmierer trat abermals an, ließ Gästegoalie Benedikt Moser erneut keine Chance und fixierte den 4:2-Sieg der Union Senftenbach.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.