Derbykracher nach 16 Jahren wieder im Rampenlicht: Ungeschlagener UFC Rohrbach-Berg reist nach Putzleinsdorf!

Details Donnerstag, 06. Oktober 2022 18:54

Mehr als 16 Jahre ist es her und nun endlich wieder soweit. Am kommenden Samstag gastiert der UFC Rohrbach-Berg bei der Union Putzleinsdorf – ein langersehntes Derby, welches zuletzt in der Saison 2005/06 stattfand, wohlbemerkt ebenso in der Landesliga Ost. Ligaportal bat im Vorfeld sowohl Rohrbach-Coach Christian Eisschiel, als auch Alexander Mager, den Sportlichen Leiter der Gastgeber zu einem kurzen Lagebericht.

Gäste reisen als Favorit an

Der UFC Rohrbach-Berg spielt bislang eine sehr starke Saison und ist als einziges Team noch ungeschlagen in der Liga. Der Haken dabei: Man feierte nur drei Siege und musste sich ganze fünf Mal mit einer Punkteteilung abfinden. Die Mannen von Adis Mujkanovic werden aber keineswegs leicht zu schlagen sein. Die Union blühte in den vergangenen Wochen so richtig auf, siegte gegen den SKM (5:0) und gegen Traun (3:0) hoch-souverän. Spannung und ein gutes Fußballspiel sind somit vorprogrammiert – Derbys haben ja bekanntlich eigene Gesetze.

Interessante Historie

Auch die Resultate der letzten Begegnungen sprechen für ein vielversprechendes Spiel: Die grün-schwarzen hatten in den letztjährigen Testspielen so gut wie immer die Nase vorn, lediglich ein Mal in sechs Spielen ging die Union als Sieger vom Feld. So war es auch in der Saison 2005/06, als man in der Landesliga Ost aufeinandertraf. Auch da siegte sowohl im Hinspiel (3:0), als auch im Rückspiel (3:0) der UFC. Damals schon mit von der Partie: Christian Eisschiel und Dietmar Schuster, das heutige Trainerteam der Rohrbacher – damals noch beide auf dem Feld vertreten, nun gemeinsam an der Seitenlinie.

Aufnahme vom Duell am 24.05.2006

Personalsituation

Beide Teams gehen voraussichtlich mit voller Kapelle an den Start. Während sich der UFC Rohrbach-Berg im Sommer ordentlich verstärken konnte, gelang es den Verantwortlichen der Union Putzleinsdorf den Meisterkader der Vorsaison gut zusammenzuhalten. Die Eisschiel-Truppe konnte mit Davor Brajkovic (zuvor SC Marchtrenk) und Denis Glavina zwei Transfer-Coups landen, die bislang schon voll einschlugen. Letzterer lief sogar einst in der Champions League Qualifikation für Dinamo Zagreb auf. Die Gastgeber glänzen allem voran im Kollektiv, haben aber beispielsweise mit Matyas Markytan und David Berger genauso Spieler in den eigenen Reihen, die den Unterschied machen können.

Im Anschluss lädt die Union Putzleinsdorf zu einem gemütlichen Ausklang in der beheizten Oktoberfesthalle, wo gemeinsam die dritte Halbzeit von der Bühne gehen soll.

Stimmen zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Wir haben gut trainiert und gehen nach vier Spielen ohne Niederlage mit ordentlich Schwung in die Partie. Bis auf die zwei Langzeitverletzten sind auch alle fit und motiviert. Ansonsten sind wir einfach froh und glücklich, wiedermal gegen die Bezirkshauptstadt ein Derby zu haben. Wir hoffen auf das Beste, viele Zuschauer und ein faires Spiel mit so gut als möglichem Ausgang für uns.“

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Grundsätzlich sind wir bereit für den Samstag. Wir haben letzte Woche gegen die Viktoria einige Sachen in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut gemacht und nicht den nötigen Aufwand betrieben. Bezüglich der Personalsituation ist es so, das dort und da einige kränkeln, grundsätzlich sollten wir aber am Samstag vollzählig sein. Wir wollen unsere Serie fortsetzen, die Leistungen sind bislang sehr gut, sind aber bei weitem noch nicht auf dem Zenit. Da wollen wir uns steigern und im Derby so viele Punkte wie möglich machen."