SK Admira Linz gewinnt klar in Neuzeug und bleibt Tabellenführer

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 14:23

In Runde acht der Landesliga Ost empfing am Samstag der ATSV Neuzeug den SK Admira Linz. Die Heimischen aus Neuzeug sind nach schwachem Start inklusive vier Niederlagen am Stück endlich angekommen und konnten zuletzt drei Sieg in Serie einfahren. Mit Admira Linz wartet nun jedoch mit dem aktuellen Tabellenführer ein ganz harter Brocken, konnte die Kuranda-Elf ebenso die vergangenen drei Spiele allesamt gewinnen. Auch an diesem Tag waren die Linzer zu stark für ihren Gegner und feiern einen souveränen 3:0-Sieg.

Knappe Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Edin Kustura vor rund 150 Zusehern am Sportplatz in Neuzeug. Auch an diesem Tag präsentierte sich Neuzeug ungemein defensiv eingestellt aber schaffte es über weite Strecken den Spielfluss des Gegner zu zerstören. So war Admira Linz wie erwartet spielerisch klar die bessere Mannschaft, hatte aber oft Mühe, sich gute Torchancen zu erspielen und ließ die vorhandenen Chancen zunächst aus. Auf der Gegenseite hatte Neuzeug in Halbzeit eins nur eine gefährliche Aktion, Stürmer Cziraki kam bei einem Stanglpass aber etwas zu spät und verpasste knapp. Als sich dann viele schon mit einer torlosen ersten Halbzeit abfinden sollten, konnten die Linzer dann vom Elfmeterpunkt doch noch zuschlagen. Leon Sokrat konnte nach einer starken Einzelaktion im Strafraum der Hausherren nur durch ein Foul gestoppt werden, den fälligen Strafstoß brachte Lukas Schmidsberger trocken im Neuzeuger-Tor unter. Damit ging es mit einer knappen Führung für Admira Linz in die Pause.

Admira macht spät alles klar

Ein ähnliches Spiel gab es für die Zuseher auch in Spielabschnitt zwei zu sehen, war weiterhin Admira Linz die spielbestimmende Mannschaft, Neuzeug versuchte beherzt dagegen zu halten und hatte den ersten Torschuss auch auf eigener Seite, klatschte das Spielgerät nach einem langen Ball plötzlich an den Querbalken. Danach war allerdings wieder die Admira die gefährlichere Mannschaft, ließ aber zunächst erste Angriffe noch liegen, warum die Partie weiter spannend bleiben sollte. Erst in der Schlussphase sollte es dann mit weitere Torerfolgen klappen. So war es in Minute 85 der umtriebige Kevin Mayer, der nach einem starken Dribbling durchbrach, um den mitgelaufenen Schmidsberger zu bedienen, der keine Mühe hatte auf 2:0 zu stellen. Nur drei Minuten später war es dann Mayer selbst, der eine starke Einzelaktion vollenden konnte und kurz vor Schluss alles klar machte. Neuzeug war zu diesem Zeitpunkt nach dem Ausschluss von Mairhofer nur noch zu zehnt, konnte auch infolge nicht mehr zusetzen und musste sich schlussendlich auch klar geschlagen geben. Der SK Admira Linz bleibt damit weiter Tabellenführer.

Stefan Kuranda, Trainer SK Admira Linz:

„Es war ein souveräner Auftritt, geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Neuzeug hatte je Halbzeit eine Chance, ließen wir also kaum etwas zu, wenngleich es uns der Gegner lange sehr schwierig gemacht hat. Wir sind glücklich, weiter dort zu stehen, wo wir jetzt gerade sind.“

Die Besten:

Admira Linz: Felix Haas (IV), Florian Schleindlhuber (ZM)