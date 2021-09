USV St. Ulrich landet Auswärtserfolg

Details Samstag, 18. September 2021 19:10

Ein Tor machte den Unterschied – der USV St. Ulrich siegte mit 2:1 gegen den SK ADmira Linz. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet, der Blick auf das Endergebnis bestätigt die Vermutung. 120 Zuseher sahen eine spannende und hochwertige Landesliga-Partie, mit dem glücklicheren Ende für die Pilz-Elf.

Turbulente erste Hälfte - St. Ulrich erkämpft sich Pausenführung

Den ersten Tagestreffer bejubelten die heimischen Anhänger, die Hintermannschaft der Gäste kann die Kugel nach einem Stanglpass nicht aus der Gefahrenzone befördern, Fabio Weissenberger nimmt die Einladung dankend an und knallt den Ball aus zentraler Position unter den Querbalken (19.). Die Gäste, sichtlich unbeeindruckt vom frühen Rückstand, glichen in Minute 31 aus: Arslan Nesimovic wird in Szene gesetzt, zieht in den Strafraum und schießt den Ball an Heim-Goalie Schöffmann vorbei ins lange Eck, Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Hälfte gelingt es den Gästen die Führung zu markieren. Maximilian Dutzler mit einem vermeintlich harmlosen Freistoß, Schöffmann kann das Spielgerät nicht festhalten, Stefan Gröbl schnappt sich die Kugel und schiebt sie völlig alleinstehend ins verwaiste Gehäuse. Ein effizienter USV St. Ulrich hatte sich zum Pausentee eine knappe Führung erspielt.

Nullnummer in Durchgang zwei: Chancen auf beiden Seiten

Der USV St. Ulrich zog sich nach der Pause eher zurück und lauerte auf Konterchancen. Kurz nach Wiederanpfiff hatte Leon Sokrat den Ausgleich am Fuß, der Offensivmann der Linzer zögert jedoch nach einem Stanglpass zu lange und kann das Leder nicht über die Linie drücken. Auf der anderen Seite hatte Christoph Kugfarth abermals die Möglichkeit für klarere Verhältnisse zu sorgen, auch er ließ seine Chancen ungenutzt. Die Linzer Hoffnungen auf einen Punktgewinn wurden durch einen Ausschluss gedämpft. Nach einer Unsportlichkeit in Minute 67 sieht Mathias Maier die gelbe Karte, und eine Minute fliegt der Mittelfeldmann der Hausherren wegen eines Fouls mit gelb-rot vom Platz. Es folgte ein dreißig-minütiges hin und her, es gelang jedoch keiner der beiden Mannschaften einen weiteren Treffer zu vermerken.

Stimme zum Spiel

Mario Pilz (Trainer USV St. Ulrich):

„Ich habe von beiden Mannschaften ein ordentliches Landesliga-Spiel gesehen. Ich finde, dass es über weite Strecken ein schnelles Spiel war, technisch auf gutem Niveau. Es ist einfach besser Fußball gespielt worden als in den letzten Wochen. Die ADmira war sehr jung, dynamisch, wir haben gut dagegen gehalten. In Summe war es einfach ein gutes Fußballspiel, mit einem punktuell vielleicht garnicht so unverdienten Sieger."

Die Besten:

USV St. Ulrich: Pauschallob

SK ADmira Linz: Fabio Weissenberger (LM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!