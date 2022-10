Donau Linz stoppt Siegesserie des SC Marchtrenk eindrucksvoll

Details Samstag, 08. Oktober 2022 15:23

Neun Punkte holte der SC Marchtrenk aus den letzten drei Partien, allem voran eine bärenstarke Vorstellung samt 5:0-Sieg gegen Schwertberg in der Vorwoche. Das Team von Adam Kensy reiste somit nicht nur mit Selbstvertrauen nach Kleinmünchen zur ASKÖ Donau Linz, sondern auch in Top-Form. Davon war aber gegen eine starke Kaltak-Elf nichts zu merken, man holte sich eine 1:4-Klatsche ab.

Hausherren verzeichnen optimalen Start

Die Donau ist zurzeit noch immer von Verletzungen und Ausfällen geplagt, im Gegensatz zur Vorwoche gab es wieder zwei Änderungen. Sonderlich geschwächt wirkte das Team von Adnan Kaltak aber nicht, man stellte eindrucksvoll in einer Anfangsphase unter Beweis, das man in dieser Liga nicht abzuschreiben ist. Vorerst hatte man aber Glück, dass ein Abschluss der Gäste in Minute 20 nur an den Querbalken ging, ehe es postwendend auf der anderen Seite klingelte. Ivan Zeko setzte Argjend Hyseni in Szene, dessen Abschluss wurde abgefälscht und ging zum Leidwesen der Gäste in die Maschen (23.). Vier Minuten später machten die Donauraner bereits den Doppelschlag perfekt: Pavel Novak vollstreckte nach einer einstudierten Eckball-Variante und ebnete den Weg für eine insgesamte eindrucksvolle Vorstellung.

Zivkovic-Treffer nur Ergebniskosmetik

Es war zu erwarten, dass der SC Marchtrenk nach einer unterirdischen ersten Hälfte diese Leistung nicht auf sich sitzen lässt. Die Mannen von Adam Kensy kamen auch gut aus der Kabine und kamen auch zu der einen oder anderen Chance, die man aber allesamt ungenützt verstreichen ließ. In Minute 75 machte es Jindrich Rosulek besser und fungierte nach einem Stanglpass von Dominik Seyr als Vollstrecker - 3:0, Vorentscheidung. Man war in dieser Phase zwar nicht mehr so feldüberlegen wie in Durchgang eins, konnte aber einen weiteren Treffer bejubeln. Seyr zirkelte einen Freistoß über die Mauer hinweg in die Maschen (86.), ehe Tihomir Zivkovic knapp zwei Minuten später noch Ergebniskosmetik betrieb.

Am kommenden Freitag tritt Donau Linz beim ATSV Neuzeug an, während der SC Marchtrenk einen Tag später die ASKÖ Oedt 1b empfängt.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Ein Kompliment an die Mannschaft, die trotz der vielen Ausfälle eine taktisch-disziplinierte und geschlossen gute Leistung abgeliefert hat. Die Spieler, die eine Chance bekommen nutzen diese auch und belohnen sich selbst. Ein souveräner Sieg, der in dieser Höhe auch in Ordnung geht."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – SC Marchtrenk, 4:1 (2:0)

88 Tihomir Zivkovic 4:1

86 Dominik Seyr 4:0

75 Jindrich Rosulek 3:0

27 Pavel Novak 2:0

23 Argjend Hyseni 1:0