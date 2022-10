UFC Rohrbach-Berg glänzt im Derby und holt Putzleinsdorf vom Höhenflug runter!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 19:27

Ein bitteres Ende nahm die zuletzt für Aufsehen sorgende Ungeschlagen-Serie der Union Putzleinsdorf: Ausgerechnet im langersehnten Derby wurde man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, verloren die Mannen von Adis Mujkanovic gegen den UFC Rohrbach-Berg vor heimischer Kulisse mit 1:4. Dabei verbuchte man eigentlich einen starken Start, ließ aber früh gute Gelegenheiten liegen und unterlag im weiteren Verlauf einer spielerisch-starken Eisschiel-Elf.

Rohrbach erholt sich gut von potenziellem Horrorstart

Den Gästen wurde zwar im Vorfeld die Favoritenrolle zugesprochen, von dem war aber in einer Anfangsphase, die es direkt in sich hatte, nichts zu merken. Nicht einmal eine Minute gespielt, war Putzleinsdorfs David Berger nach einem fatalen Fehlpass der Rohrbacher auf und davon, scheiterte aber im 1-gegen-1 an UFC-Keeper Weidinger. Spätestens in der neunten Spielminute hätte es dann im Kasten der grün-schwarzen klingeln müssen, wiederum vereitelte aber Weidinger eine Doppelchance und avancierte früh zum möglichen Matchwinner. Mit fortschreitender Spieldauer fing sich das Team von Christian Eisschiel dann und ging mit seinen Gelegenheiten auch nicht so nachlässig um. In Minute 18 wurde man auch eiskalt bestraft, weil man Davor Brajkovic zu viel Platz ließ und der schlenzte das Spielgerät gekonnt in die Maschen. Damit waren nun die Gäste besser im Spiel, konnten bis zum Pausenpfiff aber nicht mehr treffen.

Humorloser UFC macht kurzen Prozess

Rohrbach-Coach Eisschiel hatte in der Pause wohl die richtigen Worte gefunden und seinen Spielern die adäquate Message mitgegeben. Knapp fünf Minuten gespielt, segelte ein Freistoß von Denis Glavina an Freund und Feind vorbei und schlug im Gehäuse ein - 2:0. Nur 60 Sekunden später folgte bereits die Vorentscheidung. Benedikt Schaubmaier tankte sich durch und schloss eiskalt ab, der Drops war gelutscht. Infolgedessen präsentierten sich die Heimischen völlig von der Rolle und mussten in der Schlussphase sogar das 0:4 einstecken. Putzleinsdorfs Danilo Duvnjak lenkte dabei einen Stanglpass unglücklich über die Linie (78.). Grund zum Jubeln bekamen die heimischen Anhänger dann spät aber doch: David Berger trug sich per Elfmeter in die Torschützenliste ein und machte den 1:4-Endstand perfekt.

Am kommenden Samstag tritt Putzleinsdorf beim USV St. Ulrich an, während der UFC PIENO Rohrbach-Berg einen Tag zuvor die FC Blau-Weiß Linz Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Bis auf die ersten fünf Minuten war es wieder ein sehr guter Auftritt. Wir waren fokussiert und haben uns gut vorbereitet, jetzt stehen noch fünf Runden an, da wollen wir so viele Punkte wie möglich machen. Wir sind sehr selbstbewusst, treten bislang sehr stabil auf und freuen uns auf die nächsten Aufgaben."

Der Beste: Klaus Luger (ZDM)

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:4 (0:1)

90 David Berger 1:4

78 Eigentor durch Danilo Duvnjak 0:4

51 Benedikt Schaubmaier 0:3

50 Denis Glavina 0:2

18 Davor Brajkovic 0:1