Neu-geformter Trauner Truppe gelingt erfolgreicher Auftakt: Fünfte Pleite in Folge für formlosen ATSV Neuzeug

Vor der Winterpause sorgte der SV Traun immer wieder für Schlagzeilen – was darauf folgte, war eine hoch-intensive Vorbereitung, in der man fast ein komplett neues Team formen musste. Nicht weniger als 12 Akteure verließen den Klub in der Übertrittszeit, der Vereinsführung gelang es aber dennoch, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, verpflichtete der SV glatt neun Spieler – vier davon durften direkt im ersten Ligaspiel im neuen Jahr von Beginn an auflaufen, als man am gestrigen Samstagnachmittag den ATSV Neuzeug auf heimischem Terrain empfing. Auch bei letzterem Verein tat sich was im Winter: Mit Markus Allerstorfer verpflichtete man einen neuen Headcoach (zuvor Akademie Linz), neben dem auch Nwer Razojan und Dominik Dora zum ersten Mal direkt von Beginn an das Neuzeug-Dress überstreiften.

Traumdebüt für Neo-Stürmer

Die Mannschaft von Markus Erbschwendtner verzeichnete einen starken Start in die Partie und ging bereits in Minute fünf mit 1:0 in Führung: Nach Vorarbeit von Youngstar Nedim Tekesic stellte Sasa Petrovic zum ersten Mal seine Torjägerqualitäten zur Schau und verwertete staubtrocken aus kurzer Distanz. In weiterer Folge waren die Hausherren deutlich feldüberlegen, neutralisierten die Offensive rund um Neuzeugs Safak Ileli gekonnt und erspielten sich auch die eine oder andere gute Einschussmöglichkeit. In dieser Phase des Spiels konnte man aber die nötige Konsequenz im Abschluss nicht an den Tag legen, woran auch Neuzeugs Schlussmann Patrick Stickler großen Anteil hatte und sein Team gut im Spiel hielt.

Systemumstellung bringt Trendwende

In der Halbzeitpause entschied sich Neo-Gästecoach Allerstorfer dafür, eine Systemänderung vorzunehmen, brachte für Dominik Dora den etwas defensiver-veranlagten Benedikt Lueghamer. Diese Umstellung tat seiner Truppe sichtlich gut, man zeigte sich nun stabiler im Defensivverbund und glänzte auch in Ballbesitz mit geordnetem Spielaufbau gepaart mit sauberem Ballbesitzspiel. In der Offensive vermisste der ATSV jedoch essenzielle Attribute, wie Durchschlagskraft und Zielstrebigkeit, was letztlich dafür sorgte, dass man bis auf eine Halbchance, bei der man auch Pech hatte, weil die Kugel auf dem Querbalken landete, in der gefährlichen Zone ziemlich harmlos agierte. So ging die zweite Hälfte relativ unspektakulär von der Bühne, am Ende reichte einem in Durchgang eins starken Gastgeber der frühe Führungstreffer, um einen dreifachen Punktgewinn einzusacken.

Der SV HAKA Traun tritt am kommenden Samstag bei der SU Vortuna Bad Leonfelden an, der ATSV Neuzeug empfängt am selben Tag den SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Das war für uns ein staubiger 1:0-Sieg, wobei es mich besonders freut, dass hinten die Null steht. Vorne sind wir auch immer in der Lage Tore zu machen. Für die Moral war es nach dem Umbruch ein ganz wichtiger Einstieg in die Saison."

Die Besten: Kresimir Zecic, Nedim Duric (beide MF), Sasa Petrovic (ST)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – ATSV Neuzeug, 1:0 (1:0)

5 Sasa Petrovic 1:0

