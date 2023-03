Mörderische Effizienz: Union Putzleinsdorf demontiert ADmira Linz

Details Sonntag, 05. März 2023 07:43

Mit David Berger verlor die Union Putzleinsdorf im Winter Richtung SU St. Martin einen Unterschiedsspieler: In der vergangenen Saison hatte der 18-jährige mit 20 Saisontoren maßgeblichen Anteil am Meistertitel in der Bezirksliga Nord, knüpfte auch im Herbst in der Landesliga Ost nahtlos an und lieferte glatte zehn Pflichtspieltreffer. Nun muss man ohne seinen gefährlichsten Offensivmann in die Rückrunde. Dies machte sich zumindest in der ersten Partie des Frühjahrs nicht bemerkbar, ganz im Gegenteil: Man fertigte den SK ADmira Linz am Bachlberg mit 4:0 ab.

Früher Verletzungsschock wirft Hausherren aus der Bahn

Die Partie startete keineswegs gut für die Mannen von Stefan Kuranda: Bereits in Minute zehn musste mit Kapitän Matthias Kowatsch ein Leistungsträger in den Reihen der Hausherren verletzungsbedingt vom Feld. Zugleich verbuchte der Aufsteiger in dieser Anfangsphase etwas Oberwasser, tat sich aber aufgrund der schlechten Platzverhältnisse sehr schwer, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Mit fortschreitender Spieldauer wurde die Partie zunehmend ausgeglichen, bis im richtigen Moment dann doch die Union eiskalt zuschlug. Knapp drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit setzte Wolfgang Rannetbauer Sebastian Pühringer mit einem traumhaften Schnittstellenball in Szene und letzterer sorgte für die hauchdünne Halbzeitführung.

Schwarzer Tag für bemühte Hausherren

Sichtlich unzufrieden kam eine folglich vorerst deutlich stärkere Heimmannschaft zurück auf den Rasen und hätte nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff bereits ausgleichen können. Putzleinsdorf-Keeper Fabian Magauer zeichnete sich jedoch aus und parierte einen gut-angetragenen Torschuss von Fabio Weissenberger. Nach einer kurzen Drangphase der Admira fingen sich die Gäste wieder und glänzten mit einer mörderischen Effizienz im vorderen Drittel. Binnen fünf Minuten sorgte die Mujkanovic-Elf für klare Verhältnisse: Erst wurde Danilo Duvnjak (68.) bei einem Eckball völlig vernachlässigt von der Defensive des Sportklubs, ehe Rannetbauer eine Flanke von Neuzugang David Sestauber mit dem Hinterkopf ins Tor zum 3:0 lenkte (73.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Paul Dorfer, der nach einem Konterin Minute 93 nicht mehr zu stoppen war und Saisontreffer Nummer vier erzielte.

Weiter geht es für den SK ADmira am kommenden Samstag daheim gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure. Für die U. Putzleinsdorf steht am gleichen Tag ein Duell mit der ASKÖ Steinbach Schwertberg an.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Wir sind extrem erleichtert, nach einer schwierigen Winterpause, in der wir eigentlich nie so richtig wussten, wo wir stehen, so in die Rückrunde zu starten. Pauschallob an alle, weil wir an dem Tag einfach spielerisch und vor allem kämpferisch besser als der Gegner waren. Jetzt schauen wir weiter und werden versuchen, unsere Punkte einzufahren um am Ende die Liga zu halten."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – Union Putzleinsdorf, 0:4 (0:1)

93 Paul Dorfer 0:4

73 Wolfgang Rannetbauer 0:3

68 Danilo Duvnjak 0:2

42 Sebastian Pühringer 0:1

