Sportlich und personell unverändert: UFC Rohrbach-Berg performt zum Rückrundenstart

Details Sonntag, 05. März 2023 08:45

Der UFC Rohrbach-Berg, eines der absoluten Spitzenteams im vergangenen Herbst und einzige ungeschlagene Mannschaft in der Landesliga Ost, geht völlig unverändert in die Rückrunde – sowohl personell, als auch scheinbar sportlich. Völlig abgebrüht wusste man zum gestrigen Rückrunden-Kickoff mit der SPG St. Florian/Niederneukirchen einen einmal mehr unangenehmen, auf einigen Positionen veränderten Gegner die Grenzen aufzuzeigen und fuhr einen ungefährdeten Dreier ein. Nach der Niederlage von Ligaprimus SU Bad Leonfelden könnte man sich nun schon bald die Tabellenspitze krallen.

Hausherren nach frühem Antasten eiskalt zur Stelle

Die Rahmenbedingungen waren keineswegs optimal, der Boden schwer bespielbar und der Gast von Beginn an hochmotiviert und in den Anfangsminuten etwas überlegen. Der Defensivverbund der Eisschiel-Elf konnte in dieser Akklimatisierungsphase aber Stand halten, bis man nach einer knappen Viertelstunde auch besser in die Partie kam. Anders als der Gegner wusste man auch im Offensivspiel seine Spielanteile entscheidend zu nutzen, sodass man bereits mit der ersten guten Torchance in Führung ging. Den ersten Abschlussversuch von Markus Gahleitner konnte St. Florian-Keeper Florian Gruber noch halten, war beim Nachschuss von Günther Lang aber machtlos (20.). Der Treffer tat den Hausherren sichtlich gut, im weiteren Verlauf der ersten Hälfte war man klar überlegen, die Wahlmüller-Elf kam lediglich über ruhende Bälle in die gefährliche Zone. Gahleitner hatte dabei die große Chance schon vor dem Pausenpfiff das 2:0 zu erzielen, ließ diese aber ungenützt verstreichen.

Rohrbach knüpft nahtlos an

Nach dem Seitenwechsel nahmen sich die Gastgeber vor, den Gegner hoch anzulaufen und somit bereits im Spielaufbau früh zu stören – dies funktionierte gut, was sich im späteren Verlauf des ersten Durchgangs abzeichnete, konnte man definitiv in der zweiten Hälfte bestätigen. In der 63. Spielminute trug genannter Plan auch schon Früchte: Man erkämpfte sich das Spielgerät schon früh in der gegnerischen Hälfte, prompt wurde Gahleitner in Szene gesetzt und machte es diesmal besser vor dem Kasten, 2:0. In der Schlussphase schwanden zunehmend die Kräfte, sodass man zuvor zur Schau gestellte Attribute und das nötige Tempo nicht mehr auf den Rasen bringen konnte. Die SPG hingegen zeigte sich noch einmal bemüht und war in der Schlussphase spielerisch etwas besser, konnte dem Tabellenzweiten am Ende aber keinen Treffer einschenken.

Am kommenden Samstag trifft der UFC Rohrbach-Berg auf den SC Ebner-Trans Marchtrenk, die St. Florian/Niederneuk. spielt tags zuvor gegen den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Die Vorbereitung war gut, wir waren aber stehts von Krankheiten und Ausfällen geplagt. Wir wussten, dass wenn wir jetzt wieder die Basics auf den Platz bringen, wir sehr gut sind. Das haben wir auch nach der 20. Minute spitze gemacht und sind sehr zufrieden und zuversichtlich für die nächsten Aufgaben."

Die Besten: Patrick Thaller (IV), Markus Gahleitner (ST)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 2:0 (1:0)

63 Markus Gahleitner 2:0

20 Günther Lang 1:0

