ATSV Neuzeug mit wichtigem Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Details Samstag, 08. April 2023 21:08

Im Rahmen der 21. Runde der Landesliga Ost empfing der ATSV Neuzeug den ASKÖ SV Mauky’s Verfließung Viktoria Marchtrenk. Für die abstiegsbedrohten Gastgeber aus Neuzeug war die heutige Partie eine sehr wegweisende, nachdem man im Kalenderjahr 2023 noch kein Meisterschaftsspiel gewinnen konnte. Die Gäste aus Marchtrenk befanden sich hingegen im gesicherten Mittelfeld, nachdem man im Marchtrenk-Derby letzte Woche 2:2 gegen den Rivalen SC Marchtrenk gespielt hatte. Somit erwartete die Neuzeuger keine leichte Aufgabe, allerdings waren die Schützlinge von Cheftrainer Markus Allerstorfer bereit für die Herausforderung.

Fulminante Anfangsphase der Hausherren

Die Gastgeber aus Neuzeug gingen mit der roten Laterne im Hinterkopf ins Spiel, was der Mannschaft offensichtlich einen ordentlichen Antrieb gegeben hat. Der Spielplan der Neuzeuger war es, auf Pressingsituationen zu lauern und diese dann in gefährliche Konter umzumünzen. Gesagt getan. In der 24. Spielminute erzielte der Routinier Safak Ileli das 1:0 für die Neuzeuger nach Ballerorberung und darauffolgendem Konter. Nur sechs Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Diesmal war es Dominik Neudorfer, der das runde Leder in die Maschen beförderte. Doch damit nicht genug. In der 31. Spielminute, also eine Minute nach dem 2:0 folgte gar das 3:0 der Neuzeuger. Erneut hieß der Torschütze Dominik Neudorfer und das Tor fiel erneut nach einem Konter, welcher aus einer frühen Balleroberung der Gastgeber resultierte, ganz nach dem Geschmack des Neo-Trainers Markus Allerstorfer.

Nachlässigkeiten im zweiten Durchgang

Während die Hausherren aus Neuzeug in der ersten Hälfte ihre Chancen noch sehr konsequent verwerten konnten, folgte in der zweiten Halbzeit ein wahrer Chancenwucher. Die Neuzeuger ließen ihre Kaltschnäuzigkeit scheinbar in der Kabine liegen und vergaben in der zweiten Spielhälfte mehrere Chancen zum Ausbau der Führung. Für Marchtrenk lief im Spiel wenig nach Plan und man konnte den Neuzeug nur teilweise Paroli bieten. Dennoch gelang denen Gästen in der 91. Spielminute noch der Ehrentreffer zum 1:3 durch Stefan Marcinkovic. Dieser hatte jedoch keinen Einfluss mehr auf das Spielgeschehen. Während sich die Marchtrenker nach wie vor in einer komfortablen Tabellensituation befinden, konnten die Neuzeuger die rote Laterne erfolgreich nach Linz an die Amateure von Blau Weiß weiterreichen.

Markus Allerstorfer, Cheftrainer ATSV Neuzeug:

"Nachdem wir in den letzten Spielen weniger zufriedenstellende Resultate erzielt haben, konnten wir heute das erste Mal größtenteils den Fußball umsetzen, den wir auch spielen wollen. Natürlich wird der Kampf gegen den Abstieg nicht leicht, aber es macht mir Spaß mit der Gruppe zu arbeiten und ich hoffe, dass wir genauso weitermachen."

Die Besten: Felix Gerstmayr (Linkes Mittelfeld, Neuzeug), Dominik Neudorfer (Offensives Mittelfeld, Neuzeug), Thomas Popp (Flügelspieler, Neuzeug)

