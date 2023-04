SC Marchtrenk biegt Putzleinsdorf: Hamader macht den Unterschied

Details Montag, 10. April 2023 09:53

Am gestrigen Samstag empfing der SC Marchtrenk auf heimischer Anlage die Union Putzleinsdorf. Der Aufsteiger konnte zuletzt nach einer kurzen Sieglos-Serie wieder voll punkten und reiste somit mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen zum SC, der in der Vorwoche im großen Derby der Viktoria Marchtrenk nur einen Zähler abknöpfen konnte. Trotz zahlreicher Chancen bekamen die Zuseher nicht viele Tore zu bejubeln – am Ende machte lediglich Patrick Hamaders Treffer den Unterschied.

Zivkovic scheitert vom Punkt

Die Heimischen galten im Vorhinein als Favorit und spielten von der ersten Minute an auch so. Die erste richtig gute Einschussmöglichkeit hatte dann Tihomir Zivkovic in Minute zwanzig, scheiterte aber nach Foul an Christoph Roitner im Strafraum vom Elfmeterpunkt am Querbalken. Und auch wenige Augenblicke später war es der Goalgetter der Marchtrenker, der nach einem Eckball einmal mehr die Torumrahmung traf. Der SC legte einen richtig vielversprechenden Auftritt hin, nur das nötige Quäntchen Glück im Abschluss fehlte den Mannen von Adam Kensy. Auch Adama Traore konnte eine torlose erste Häflte nicht abwenden, der Winter-Neuzugang der Hausherren scheiterte ebenso kurz vor der Pause an Putzleinsdorf-Keeper Alexander Magauer.

Goldtorschütze Hamader sieht rot

Die Mannen von Adis Mujkanovic waren dann nach dem Seitenwechsel etwas besser eingestellt und ließen nicht mehr ganz so viel zu wie in Durchgang eins, die bessere Mannschaft war dennoch der SC Marchtrenk, der weiterhin mit der Chancenverwertung haderte. Erst verpasste David Mayr noch knapp nach Vorarbeit von Roitner die Kugel, klingelte es wenige Minuten später endlich zum ersten Mal. SC-Kapitän Patrick Hamader war es, der nach einer Flanke von Zivkovic zum Abschluss kam und das Spielgerät in die Maschen lenken konnte (72.). Nur neun Minuten später musste der Torschütze aber schon wieder vom Platz: Nach einer vermeintlichen Torchancenverhinderung zeigte Schiedsrichter Almir Barucic Hamader den roten Karton. Trotz Unterzahl ließ die Kensy-Truppe in der Schlussphase wenig zu, war es am Ende ein knapper, aber doch hochverdienter Erfolg.

Der SC Ebner-Trans Marchtrenk tritt am kommenden Samstag bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure an, die U. Putzleinsdorf empfängt am selben Tag den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Dominik Hamader (Koordinator Sport SC Marchtrenk):

„Riesen Kompliment an die Mannschaft, das war wirklich ein Arbeitssieg. Das Spiel hat bewiesen, wieviel Charakter und Potenzial in der Mannschaft steckt – nicht nur fußballerisch, sondern auch in mentaler Hinsicht. Das macht Lust auf mehr, jetzt sind auch alle wieder fit, wir freuen uns auf die nächsten Wochen."

Die Besten: Julian Peterstorfer (ZDM), Patrick Hamader (IV)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – Union Putzleinsdorf, 1:0 (0:0)

72 Patrick Hamader 1:0

