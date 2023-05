Kräftiges Lebenszeichen! BW Linz Amateure melden sich im Abstiegskampf zurück

Details Sonntag, 30. April 2023 20:38

Der Knoten bei den FC Blau-Weiß Linz Amateuren ist nun endlich geplatzt. Nach harten, kräftezehrenden Wochen meldete man sich am vergangenen Samstag mit einem elementären Erfolg zurück im Abstiegskampf. Dabei konnte man schon in den letzten Wochen spielerisch immer gut abschneiden, lediglich die Ergebnisse ließen zu wünschen übrig. Mit einem 4:1-Triumph über den SV Traun tankte man nun ordentlich Selbstvertrauen, ehe es in der nächsten Woche wohl das erste kleine Entscheidungsspiel gegen den SK St. Magdalena gibt.

Torloser erster Durchgang

Die Gäste aus Traun waren zu Beginn noch die spielbestimmende Mannschaft und fanden auch gleich einige gute Offensivaktionen vor. Besonders Nedim Tekesic schlüpfte hierbei in die Rolle des Unruheherds, stellte der Youngstar die Defensive der Hausherren immer wieder vor Probleme. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kamen die blau-weißen aber besser in die Partie und rissen das Kommando an sich. Aus jener Überlegenheit resultierten auch gute Vorstöße und Torchancen, etwas Zählbares konnte man aber nicht in die Kabine mitnehmen.

Druckvoll und effizient: Linzer überrumpeln Gäste

Bereits in den ersten 45 Minuten lagen Tore in der Luft, was sich auch mit dem Seitenwechsel nicht änderte. Nur kombinierte die zweite Garnitur des Linzer Zweitligaklubs nun spielerische Überlegeneheit mit Effizienz und Durchschlagskraft – binnen weniger Minuten entschied man die Partie für sich. In der 65. Spielminute brach Ammar Sjekirica nach einem schnell-vorgetragenen Konter den Bann und schoss sein Team in Führung. Nur fünf Minuten später musste Traun-Keeper Christian Demsa wieder hinter sich greifen, diesmal schlug ein Freistoß von Mario Kvesa im Netz ein. Und drei Minuten später standen jene Akteure wieder im Fokus, diesmal nutzte Kvesa eine Unsicherheit von Demsa eiskalt aus und brachte die Gastgeber mit dem 3:0 in ruhiges Fahrwasser. Die turbulente Schlussphase hatte aber noch zwei Highlights zu bieten. Erst verkürzte Trauns Nedim Duric nach einem Eckball (78.), ehe Eldin Midzic mit einem starken Sololauf den 4:1-Endstand herbeiführte (92.).

Als Nächstes stehen die FC Blau-Weiß Linz Amateure dem SK St. Magdalena gegenüber (Samstag, 17:00 Uhr). Der SV HAKA Traun ist am kommenden Mittwoch zu Gast bei der SU Vortuna Bad Leonfelden.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter FC Blau-Weiß Linz Amateure):

„Mich freut es für das Trainerteam und für die junge Mannschaft, dass sie sich endlich belohnt haben mit einer sehr guten Leistung und am Ende auch mit dem verdienten Sieg."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – SV HAKA Traun, 4:1 (0:0)

92 Eldin Midzic 4:1

78 Nedim Duric 3:1

73 Mario Kvesa 3:0

70 Mario Kvesa 2:0

65 Ammar Sjekirica 1:0

