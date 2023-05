SC Marchtrenk vs. Donau Linz: Muntere Top-Partie endet mit Remis

Details Sonntag, 07. Mai 2023 13:33

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zu einem weiteren absoluten Kracher: Der zweitplatzierte SC Marchtrenk empfing den Vierten der Tabelle, die ASKÖ Donau Linz. Den Kleinmünchnern gelang es dabei, etwas zähe Vorwochen auszublenden und zurück in die Spur zu finden, beendete die Kaltak-Truppe die Siegesserie der Marchtrenker und knöpfte dem Titelaspiranten einen Punkt ab.

Zivkovic bringt Hausherren in Führung

Bei etwas schwierigen Platzverhältnissen taten sich die beiden Teams in der Anfangsphase vor allem im vorderen Drittel schwer. Die Donauraner präsentierten sich von der ersten Minute in guter Verfassung, übernahmen das Kommando und hielten die Kugel gekonnt in den eigenen Reihen. Sonderlich lange dauerte es aber auch nicht, bis die Schützlinge von Adam Kensy, zuvor immer wieder über Standards und Einwürfe brandgefährlich, nach einer Eckball-Serie samt Lattentreffer auch entscheidend ins Spielgeschehen eintauchen konnten. In der 40. Spielminute dann auch der Führungstreffer: Umstrittener Freistoß von der Strafraumgrenze, Tihomir Zivkovic nahm sich der Sache an und bugsierte das Leder an der Mauer vorbei ins Tormanneck (40.).

Donau hadert am Ende mit Chancenverwertung

Ähnliches Bild wie in Halbzeit eins dann auch nach dem Seitenwechsel: Die Gäste kamen hellwach aus der Kabine, rissen sofort das Ruder an sich und machten es diesmal auch im Angriff deutlich besser. Man bombardierte den Marchtrenker Strafraum förmlich mit Hereingaben, suchte immer wieder Jindrich Rosulek und fand ihn in Minute 55 dann endlich, als der Routinier nach einer dieser Flanken mit einem präzisen Abschluss den Ausgleich herbeiführen konnte. In der Folgephase waren die Kleinmünchner weiterhin am Drücker, vergaben aber eine Chance nach der anderen auf fahrlässige Art und Weise. Gleich zwei Mal scheiterte Rosulek aus kurzer Distanz, ehe auch der eingewechselte Adnan Midzic eine Flanke wenige Meter vor dem Tor über das Gehäuse jagte. So war der SC weiterhin am Leben und pochte in den Schlussminuten auf den Lucky-Punch, doch auch die Gastgeber konnten aus Chancen und Halbchancen kein Kapital schlagen.

Am kommenden Samstag tritt der SC Marchtrenk bei der ASKÖ Oedt 1b an, während die ASKÖ Donau Linz einen Tag zuvor den ATSV Neuzeug empfängt.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„In Summe wäre sicher mehr drin gewesen für uns, vor allem in der zweiten Halbzeit, da hatten wir klar die besseren Chancen. Aufgrund der ersten Hälfte war es aber dann vielleicht im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden."

Die Besten: Endi Nuhanovic, Fabian Palzer (beide ZM), Nikola Ziric (FL)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – ASKÖ Donau Linz, 1:1 (1:0)

55 Jindrich Rosulek 1:1

40 Tihomir Zivkovic 1:0

