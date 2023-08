Duell der Giganten: ASKÖ Oedt 1b deklassiert vermeintlich schärfsten Titelkonkurrenten Donau Linz

Details Sonntag, 13. August 2023 18:36

Die zweite Runde der Landesliga Ost hatte es in sich: Mit der ASKÖ Oedt 1b und der ASKÖ Donau Linz trafen die zwei Topfavoriten auf den Meistertitel aufeinander. Erwartet wurde ein umkämpftes, ausgeglichenes Fußballspiel auf höchstem Niveau, dementsprechend überraschend fiel der Endstand aus: Nach Rückstand drehte die Truppe von Neo-Coach und Ex-Nationalspieler Robert Ibertsberger die Partie und schickte die Kleinmünchner letztendlich mit einer 1:5-Pleite nach Hause.

Leonhartsberger rettet Oedt vor Pausenrückstand

Entgegen der Erwartungen, die auf ein offensives Topspiel auf hohem fußballerischen Niveau deuteten, gestaltete sich die erste halbe Stunde eher unspektakulär und hatte nur wenige brisante Strafraumszenen zu bieten. Ein etwas nervöses Abtasten stand so vorerst auf dem Programm, bis es in Minute 35 endlich klingelte: Nach Ballgewinn machten es die Gäste schnell, über Lukas Kragl gelangte die Kugel zu Sion Park, der freistehend vor Kai Lang zum 1:0 abschließen konnte. Nackenschlag, aber zugleich ein Weckruf für die Oedter, die nun einen Zahn zulegen konnten und aufgrund des Zeitpunktes etwas glücklich ausglichen. Bei einem kurz abgespielten Eckball war die Hintermannschaft der Landeshauptstädter mit dem Kopf wohl schon in der Kabine, im Gestochere drückte dann Michael Leonhartsberger das Spielgerät über die Linie (48.).

Oedt lässt Muskeln spielen

Nach einer ausgeglichenen, offenen ersten Hälfte war in Durchgang zwei dann Schluss mit lustig: Oedt nun in gewohnter Manier druckvoll und gleichsam effektiv. In der 56. Spielminute segelte eine Freistoßflanke von Martin Lindak in Richtung zweiter Pfosten, wo Lukas Brunnmayr einlief und das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen beförderte. Von den Linzern kam folglich enttäuschend wenig Gegenwehr, indes fuhren die Hausherren einen starken Vorstoß nach dem anderen. Nach einem schnellen Doppelschlag in den Minuten 74 und 75 war die Messe dann endgültig gelesen – Erst vollstreckte Dragan Javorovic nach Vorarbeit von Lindak, ehe 60 Sekunden später die Rollen getauscht wurden, 4:1. Abermals nach Vorarbeit von Javorovic war der Schlusspunkt der Partie Albi Muharemi, der nach zweijähriger Verletzungspause wieder eingesetzt werden konnte, vorbehalten (85.).

Am kommenden Samstag tritt die ASKÖ Oedt 1b bei der SPG Katsdorf an, während die ASKÖ Donau Linz einen Tag zuvor die ASKÖ Steinbach Schwertberg empfängt.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns, weil es nach der Absage das erste Saisonspiel war und wir nicht so richtig wussten wo wir stehen. Darum sind wir hochzufrieden mit dem Sieg."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – ASKÖ Donau Linz, 5:1 (1:1)

85 Albi Muharemi 5:1

75 Martin Lindak 4:1

74 Dragan Javorovic 3:1

56 Lukas Brunnmayr 2:1

48 Michael Leonhartsberger 1:1

35 Sion Park 0:1

