Jaden Montnor: Der beförderte Top-Torjäger

Details Sonntag, 27. Februar 2022 09:43

In der 1. niederösterreichischen Landesliga erfolgt am 5. März mit dem noch offenen Nachtragsspiel zwischen dem SC Zwettl und den SKN St. Pölten Juniors der Auftakt in die Frühjahrssaison 2022. Der aktuelle Stand deutet dabei darauf hin, dass dann auch noch der eigentlich bereits "beförderte" Top-Torjäger mit dabei sein wird. Jaden Sean Montnor, der mit elf Treffern die Landesliga-Torschützenliste anführt, war auch am Samstag bei der 1:4-Niederlage der SKN Juniors im Testspiel gegen die Vienna noch über eine Stunde im Einsatz. Vorerst wird der erst 19-jährige Niederländer damit der NÖ-Topliga erhalten bleiben.

Goran Zvijerac, Trainer der SKN Juniors, hatte sich im Ligaportal-Interview berechtigterweise zufrieden mit der Herbstsaison gezeigt. "Im Sommer war im Kader ein großer Umbruch. Danach haben wir uns aber gefangen und sehr attraktiven, schnellen und torreichen Fußball gespielt. Der führende Torschütze kommt ja von uns und ist auch erst 19 Jahre alt. Jaden Montnor und Marcel Pemmer wurden schon zu den Profis hochgezogen, was aber auch der Sinn der Juniors ist."

In der Tat: Montnor wurde nach seinen elf Landesliga-Toren im Herbst vorübergehend zu den SKN-Profis befördert und feierte dort am 27. November 2021 beim 1:0-Erfolg gegen Rapid II als "Joker" sein Debüt in der 2. Liga.

Zumindest vorläufig wird der Landesliga-Torjäger aber weiter bei den Juniors stürmen. Somit bleibt der Liga ihre heißeste Aktie erhalten. Der 19-jährige ist ein echter Vollblut-Goalgetter, der zudem erblich "vorbelastet" ist. Vater Marcel Oerlemans war Fußball-Profi und wurde in Österreich Torschützenkönig in der 2. Liga.

Ligaportal freut sich jedenfalls auf weitere Einsätze des SKN-Talents in der NÖ-Eliteliga! Zuletzt noch ein Blick auf die Landesliga-Torschützenliste vor dem Start der Frühjahrssaison: Dort führt Jaden Montnor mit elf Treffern vor Marco Untergrabner (Scheiblingkirchen) mit zehn Toren und Jannick Schibany (Kremser SC) mit neun Treffern.