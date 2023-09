SG Rohrbach/St. Veit besiegt Gloggnitz

Die SG Rohrbach/St. Veit traf in der 9. Runde der 1. NÖ Landesliga auf den bisher so starken SV Gloggnitz. Die Gastgeber, die in der Heimtabelle zu den besten Mannschaften gehören, wollten an ihre guten Leistungen im eigenen Stadion anschließen. Das Auswärtsteam andererseits visierte drei Punkte an, um den Anschluss an das Spitzenfeld zu halten. Letztlich brachten die Heimischen eine frühe Führung in der Partie über die Runden und finalisierten in der Schlussphase einen 2:0 Erfolg.

Schnelles 1:0 für SG Rohrbach/St. Veit

Etwa 150 Zuschauer statteten der Liese Prokop Sportanlage Freitag Abend einen Besuch ab. Die ortsansässigen Fans sind es in dieser Saison mittlerweile gewöhnt, in der eigenen Arena mit feinem Fußball verwöhnt zu werden. Und durften sich somit auch regelmäßig über Punktezuwachs freuen. Mit dem SV Gloggnitz wartete dieses Mal aber ein sehr unangenehmer Gegner. Ein spannendes Spiel war also zu erwarten. Und das Match ließ mit Highlights nicht lange auf sich warten. Die Spielgemeinschaft zeigte gleich von Beginn weg, wer der Chef im Hause ist und ging in Minute 7 in Führung. Sie spielte einen sehr flotten Gegenstoß über die linke Flanke. Auf der rechten Seite lief sich Liebhaber frei, der daraufhin einen mustergültigen Stanglpass serviert bekam und diesen mehr oder weniger unbedrängt über die Linie drückte. Die Heimfans tobten, wie man es mittlerweile bereits gut kennt, auf der Tribüne. Und ein Spiel auf der Liese Prokop Sportanlage schien mal wieder die für sie richtige Richtung einzuschlagen. Das so wichtige 1:0 im modernen Fußball war geschafft. Und dies ermöglichte es dem Heimteam, aus einer gesicherten Abwehr heraus das Spiel aufzuziehen. Man konnte den Gegner auch etwas kommen lassen, machte in der gefährlichen Zone dann aber die Räume eng und so taten sich die Gloggnitzer schwer, beständig gefährlich zu werden. Dementsprechend konnte keine Chance zu Ende gespielt werden. Auch das Heimteam war aber nicht nochmals erfolgreich und so ging es ohne weiteres Tor in die Pause.

Später Treffer sichert endgültigen Erfolg

Die Partie blieb auch in Halbzeit 2 bis zum Ende spannend. Sie verlief ähnlich wie in den ersten 45 Minuten, da keinem Team ein Treffer vergönnt war. Die beiden Tore waren wie vernagelt. Weder die Gäste konnten ausgleichen, noch konnten die Heimischen für die endgültige Vorentscheidung sorgen Und als niemand mehr so richtig daran glaubte, Zeuge eines weiteren Goals zu werden, geschah es doch noch. Wie bei dem Spielstand typisch, ergab sich in der letzten Spielminute eine riesige Konterchance für die Gastgeber, in der sie zu viert, ohne auf einen Verteidiger zu treffen, auf das gegnerische Tor zuliefen. Der ballführende Spieler war zunächst zu eigensinnig und anstatt auf einen mitlaufenden Teamkollegen abzulegen, schloss er selbst ab. Er scheiterte, hatte aber das Glück, dass der Abpraller vor den Füßen von Ladan landete, der den Ball nur mehr zum 2:0 einzuschieben brauchte. Der Sieg war endgültig eingetütet!

Stimme zum Spiel

Mag. Robert Popovits ( Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

"Großes Lob an meine Mannschaft, wie wir viel und gut gegen den Ball gearbeitet haben. Deswegen ist es großteils eigentlich auch nur bei Halbchancen für Gloggnitz geblieben. Obwohl das meiner Meinung nach der stärkste Gegner war, gegen den wir heuer bisher in der Meisterschaft gespielt haben. Hervorheben möchte ich vor allem auch meine Jungen, die seit Saisonbeginn einen wichtigen Beitrag leisten und uns sehr stark dabei helfen, die Ausfälle zu kompensieren."

Der Beste: Stefan Kranabetter (Torhüter)