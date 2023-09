Korneuburg erobert Sieg und Spitze

SC Sparkasse Korneuburg reiste Freitag Abend zum SV Waidhofen/Thaya und hatte drei Punkte und somit eventuell die Tabellenführung vor Augen. Die Vorzeichen waren eindeutig geklärt, hatte das Heimteam doch vor der Partie die rote Laterne inne und musste auch mit ein paar Ausfällen kämpfen. Die Gäste, die in den letzten Runden mit beeindruckenden Leistungen für Furore sorgten, setzten ein weiteres Ausrufezeichen und ließen beim 0:3 nie Zweifel über den Sieg aufkommen. Am Ende der Partie konnte man sich wegen dem Patzer von Schrems tatsächlich über die Tabellenführung freuen.

Korneuburg sorgt früh für klare Verhältnisse

In etwa 190 Zuschauer läuteten ihr Wochenende mit dem Besuch des Birkenstadions ein. Die Heimfans wussten, dass bei dem aktuellen Formbarometer der beiden Mannschaften eine sehr schwere Aufgabe auf ihre Jungs warten würde. Und relativ früh war klar, dass man dem großen Favoriten kein Bein stellen wird können. Die Korneuburger strahlten bereits in den ersten Minuten mehr Torgefahr aus. Es dauerte aber bis zur 20. Minute, ehe sie in Führung gingen. Nach einem schönen Vorstoß über die linke Seite und einer gefühlvollen Flanke versenkte Endlicher den Ball mit seinem Kopf zum 1:0. Die Mannen von Trainer Schalkhammer erspielten sich im Anschluss weitere Chancen, ließen also Zügel nicht schleifen und wollten früh für eine Vorentscheidung sorgen. Und da auch die Effektivität passte, gelang ihnen dies auch bereits eine Viertelstunde später. Infolge eines Eckballs von der rechten Seite landete der Ball nach einer unübersichtlichen Situation zum zweiten Mal im Kasten der Heimischen. Somit war noch vor der Pause für klare Verhältnisse gesorgt.

Ausgeglichene 2. Hälfte

Nach Wiederanpfiff konnte SV Waidhofen/Thaya gut mithalten. Sie fokussierten sich auf die Defensive und versuchten, den Korneuburgern wenig Möglichkeiten zu bieten. Der Favorit war zwar weiter die dominantere Mannschaft, aber natürlich war es bei dem Spielstand auch nicht mehr nötig, auf „Teufel komm raus“ zu stürmen. Man kontrollierte größtenteils das Spielgeschehen und hatte auch weitere Chancen. Nach einem Standard aber zu Beginn der zweiten Halbzeit landete der Ball etwa nur an der Latte. Die Heimischen andererseits konnten zwar ein paar Nadelstiche setzen, insgesamt fehlte ihnen aber die Durchschlagskraft, um anzuschreiben und um die Partie tatsächlich nochmals spannend zu machen. So war es schließlich den Gästen vergönnt, erst in der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit dem dritten Tor zu setzen. Mujakic stand richtig und erzielte ebenfalls mit dem Kopf den Endstand. Die Korneuburger jubelten über den eingefahrenen Erfolg! Aber nicht nur darüber! Wie sie nach dem Schlusspfiff erfahren sollten, verloren die Schremser und so ergatterte man nicht nur den Sieg, sondern auch die Tabellenführung!

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

"Zunächst möchte ich ein großes Kompliment an den Gegner aussprechen. Ich weiß, dass sie auch auf einige wichtige Stützen verzichten mussten. Das hat die Aufgabe natürlich für sie sehr schwer gemacht. Und sie haben das lange Zeit sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite muss man so eine Situation natürlich auch erst einmal ausnützen und meine Jungs haben ihre Aufgaben konsequent erledigt. Natürlich freuen wir uns über die Tabellenführung. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme. Aber Leader zu sein nach 9 Runden hat schon eine gewisse Aussagekraft!"

Der Beste: Daniel Hautzinger (Mittelfeld)